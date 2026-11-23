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全球股市動盪 龔明鑫：相信台灣基本面

限空令、國安基金有成效 台股今漲778點

行政院長卓榮泰今（23）日下午特邀產業及金融業界代表座談，經濟部長龔明鑫會中攤開經濟4項數據，包括經濟成長率、出口表現、外銷訂單及資本設備進口都展現出好表現，認為即便全球市場對AI資本支出存疑慮、美國期中選舉後改變資料中心態度，以及輝達（NVIDIA）高層人士動盪帶來負面影響，仍相信台灣基本面非常好，今年出口超過 9,000 億美元，預告明年將破1兆美元。龔明鑫表示，台灣今年經濟成長非常好，據主計總處統計，前三季平均成長率達 14.22%為近半世紀以來最好的經濟表現，接下來就等第4季成績，預估可以超過12%、13%。而在出口方面，前10月出口值達7,582.87億美元，較上年同期成長47.68%，強調今年出口應會超過9000億美元，雖然韓國今年就能破兆，但是台灣明年也可以破兆，「我們只差了一年的時間而已。」而外銷訂單前10月外銷訂單超過9,400億美元，11月、12月往往也都有亮麗成績，全年可望突破1.1兆美元。台灣為了補足出口產能跟實力，資本設備進口也同步增加，10月更是成長高達105.99%，顯示廠商對於AI前景的樂觀程度。然而，講完好消息，龔明鑫也不諱言，近期國際政經都有許多波動，包括在AI發展上市場對AI龐大資本支出存疑慮、美國選後AI資料中心建置政策改變，以及美國對中國AI及算力加強管制。伊朗戰爭讓國際燃料價格維持高檔，促使美國聯準會（Fed）採取升息態度；輝達創辦人黃仁勳因涉入婚外情及共諜案請辭，也引發對於市場震盪。他說，這些利空消息的震央在美國，因此近期美國四大指數均出現修正，尤其是費城半導體指數，它下降幅度多達21.33%，而費半與台灣有緊密關係，也進一步影響到台股表現。對此，行政院在上週就已經採取初步因應措施，包括啟動國安基金、限空令、鼓勵上市櫃公司實施庫藏股等，今日台股收盤漲 778 點，看來有些效果；經濟部因應美國關稅編列韌性特別預算460億元，透過外銷貸款優惠保證、中小微企業多元發展貸款、研發轉型補助、爭取海外訂單等四大支持方案力挺產業發展。龔明鑫最終信心喊話，「台灣實質面的基本面應該是非常好」，出口今年超過 9,000 億美元，預告明年將會突破一兆美元，這是絕對沒有問題的。