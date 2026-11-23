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輝達（NVIDIA）前執行長黃仁勳因陷入婚外情與女共諜疑雲宣布辭職，輝達股價連日下跌，也連帶使得黃仁勳資產大量縮水。黃仁勳目前究竟還有多少輝達股票？美媒提到，黃仁勳與妻子洛莉（Lori Huang）直接或透過多層信託等管道間接持有，控制輝達約3.6%的股份，約持有8.7億股輝達股票。其中，洛莉的背後操盤更是關鍵。根據華爾街日報報導，據監管申報文件顯示，黃仁勳與妻子洛莉（Lori Huang）的手中持股，分散在多個信託基金、有限責任公司，以及一家已成為美國大型私人慈善基金會，這樣的資產配置是富豪常見的做法，目的在保全財富、降低稅務負擔，並將財富傳給後代。根據美國證券交易委員會（SEC）申報文件，黃仁勳直接持有輝達約7,000萬股，兩人共同持有則約8億股，最大部分的股份是透過生前信託（living trust）持有。華爾街日報提到，黃仁勳雖是全球知名人物，妻子洛莉則一直保持低調，但她在財務布局中扮演關鍵角色，在1995年設立的「黃仁勳與洛莉生前信託」（The Jen-Hsun and Lori Huang Living Trust），就持有約4.68億股。報導引述Evercore財富管理公司全國財富規劃總監米勒（Justin Miller）的看法指出，這可是一項「共同可撤銷信託」（joint revocable trust），通常是為了生前管理資產，在過世後能順利將財產移轉給繼承人。除了生前信託，黃仁勳與洛莉在輝達股價大幅上漲前，也曾在2012年及2016年分別將3100萬股及1.09億股輝達股票轉入「不可撤銷信託」，藉此將未來股份增值的部分移出自己的遺產，大幅降低可能產生的贈與稅與遺產稅。遺產規劃律師強納森(Jonathan Blattmachr)指出，這是超級富豪常見的遺產規劃與節稅策略，在資產價值尚低的時候提前贈與，期待未來能大幅增值的同時也不必擔憂計入個人遺產，此外，黃仁勳夫婦還透過多項「委託人保留年金信託」，進一步將財富移轉給子女減少稅負。文件顯示，「黃仁勳與洛莉基金會」持有近5900萬股輝達股票，資產從2007年的1260萬美元，到2024年底已暴增至92億美元，成為全美第13大私人基金會，目前洛莉仍是基金會主席。若黃仁勳與洛莉離婚，財產將會如何分配？根據兩人居住的加州法律規定，婚姻存續期間取得、並由可撤銷信託持有的資產，除非另有婚姻協議，原則上屬於夫妻共同財產，雙方各分一半。米勒指出，兩項不可撤銷信託的資產通常不必納入離婚財產分割，因已排除在兩人的個人財產範圍之外，除非其中一方對信託設立條件提出異議。