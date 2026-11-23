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▲高雄市教師職業工會今(23)日赴高雄市政府四維行政中心陳情抗議。（圖／記者陳美嘉攝，2026.11.23）

高雄市岡山國小校長游柏芬經勞工局於115年11月11日調查認定職場霸凌成立，教育局立即依《教育人員任用條例》第31條規定，啟動相關行政措施，解除聘任其岡山國小校長職務。此舉引發高雄市教師職業工會發動陳情，今(23)日赴高雄市政府四維行政中心陳抗，市府由副秘書長張家興代為接下陳情書。此陳抗行動引發教育界議論，高雄市教育產業工會在臉書發文，質疑工會角色嚴重錯置，直言「工會是勞工的護城河，不是資方的防護罩」。高教產在貼文中表示，看到高雄市教師職業工會發出的陳抗採訪通知時，甚至一度懷疑自己是不是看錯了。工會存在的初衷，理應是站在基層勞工身旁，對抗握有行政資源與權力的雇主，沒想到這次走上街頭，聲援的竟然是兩名涉及職場霸凌爭議的校長。高教產指出，其中，岡山國小前校長游柏芬，已經高雄市勞工局認定職場霸凌成立，並遭教育局依法解除校長職務；另一名溪寮國小校長林秋環，則因校內發生教師輕生憾事，目前仍因涉嫌職場霸凌接受調查。高教產質疑，當基層教師身處職場壓力、面對行政權力不對等時，最需要的就是工會挺身而出，如今卻為涉及霸凌爭議的校長發動陳抗，讓人不禁想問：「這到底是什麼樣的平行時空？」貼文也提到，過去溪寮國小教師輕生事件發生後，家屬承受失去親人的悲痛，社會也關注校園職場環境與教師權益保障；然而，當事件涉及校長的行政責任與職場霸凌爭議，職業工會卻選擇在此時站出來聲援校長。高教產認為，工會不應只在權力者需要支持時才積極動員，更應該回頭思考，當第一線教師遭遇不合理對待時，究竟有沒有真正發揮應有的保護作用。高教產最後也呼籲，家長與教育夥伴一起關注這場爭議，工會成立的初衷，是保障基層教師的勞動權益，而不是成為行政權力者的保護傘。