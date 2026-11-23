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為提升外籍學生在臺就學期間的安全意識及法治觀念，高市警局少年警察隊日前於高雄市私立中山工商職校，針對約300名來自越南、印尼及泰國等國家的學生實施反毒及識詐犯罪預防宣導。少年警察隊隊長陳仁正呼籲，跨海求學不易，每位學生都是家庭的寶貝與未來的希望，面對誘惑或可疑為詐騙時務必提高警覺，落實「一聽、二掛、三查證」原則。此次宣導聚焦當前青少年容易受誘的毒品、詐欺與賭博三大犯罪風險，期盼透過面對面雙向交流與生活化實際案例解析，協助遠渡重洋求學的青年學子建立正確自我保護觀念，安心在高雄完成學業。近年來，新興毒品不斷推陳出新，常偽裝成咖啡包、軟糖、果凍或電子煙油等日常零食與流行物品，藉此降低年輕族群的戒心。副隊長楊順益在宣導中特別針對展示常見的偽裝毒品態樣，深入剖析毒品的成癮性及對身心健康的不可逆危害，提醒同學切勿因好奇、同儕邀約或語言隔閡誤信他人而輕易嘗試來路不明的飲品與食品。同時，針對網路賭博及臺灣對於持有、施用與販賣毒品的刑責詳盡說明，並強調一旦涉毒或沉迷賭博不僅衍生債務、前途盡毀，更可能面臨遣返等嚴重法律後果，務必堅守「不碰毒、不涉賭」的底線。除了防制毒品與賭博危害，特別針對外籍學生因初來乍到，對臺灣金融法規及生活環境尚不熟悉，往往成為詐騙集團鎖定的高風險目標。少年警察隊針對近年常見的「假求職打工」、「高薪兼職誘惑」、「不明投資管道」以及「出借銀行帳戶、提款卡、密碼或手機門號」等詐欺手法逐一說明。楊順益特別叮嚀同學，在臺求學或打工期間，切勿因貪圖小利而隨意將個人金融帳戶、居留證件或手機門號交付他人使用，以免在不知情的情況下淪為詐騙集團利用的人頭帳戶或洗錢幫助犯，背負刑事責任與鉅額民事賠償。此次透過宣導團隊深入淺出的說明及貼近生活的案例分享，協助來自不同國家的學生廣泛認識臺灣法律規範，以提升辨識毒品、賭博及詐欺犯罪風險的能力。