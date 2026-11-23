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全球人工智慧AI市場前景近期頻傳出雜音，外界關注投資動能與晶片需求。台積電今（23）日回應，台積公司強大的技術差異化優勢與廣泛的客戶群支持，市場對我們先進製程技術的需求依然強勁，強調全球AI需求持續增加，先進製程產能仍供不應求。台積電在聲明中指出，全球對 AI 的需求與日俱增，長期展望持續看好，半導體在 AI 大趨勢中依舊扮演不可或缺的核心角色。隨著半導體在全球供應鏈中的價值持續攀升，不僅為我們全球客戶開創值得掌握的龐大商機，也為台積公司帶來更多高價值潛力。台積電10月合併營收5,868.9億元，月增14.7%、年增59.7%；此前公司於第三季法說會預估，2026年全年美元營收將年增約44%。展望未來，零組件價格上漲與總體經濟的不確定性為消費性產品及價格敏感的終端市場帶來挑戰。然而，由於台積公司強大的技術差異化優勢與廣泛的客戶群支持，市場對我們先進製程技術的需求依然強勁。全球對 AI 的需求與日俱增，長期展望持續看好。隨著應用場景逐漸從聊天機器人（Chatbot）轉向 AI 助理（AI Assistant），代理式 AI（Agentic AI）的普及更進一步推升了整體需求。半導體在 AI 大趨勢中依舊扮演不可或缺的核心角色。隨著半導體在全球供應鏈中的價值持續攀升，不僅為我們全球客戶開創值得掌握的龐大商機，也為台積公司帶來更多高價值潛力——因為無論客戶採用何種架構方案，都需要最先進的半導體製程技術作為後盾。先進的半導體製程產能供不應求的情況持續存在。