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▲吉野北人20日在台北舉辦見面會，並與粉絲合唱陶喆、蔡依林的經典求婚曲〈今天妳要嫁給我〉。（圖／LDH愛夢悅提供）

日本男團THE RAMPAGE from EXILE TRIBE（放浪一族）29歲主唱吉野北人，20日才在台北見面會上學唱陶喆和蔡依林的求婚歌曲〈今天妳要嫁給我〉，沒想到，本人今（23）日突然捎來喜訊，宣布和交往7年的圈外對象結婚，成為團體16名成員中首位人夫。稍早，吉野北人透過所屬經紀公司LDH JAPAN官方網站發布聲明，證實已經和交往多年的圈外一般女性正式步入婚姻，他坦言消息來得突然，自己也曾經無數次反覆煩惱，擔心個人選擇會對團員、相關工作人員造成影響，或讓粉絲產生複雜的情緒，在充分考量身為團體一員的責任後，最終決定正視自己的人生做出這個決定。吉野北人強調，婚後對大家的感謝及對舞台的熱情「絕對不會有任何改變」，未來會對自己的言行負起責任，繼續以團體一員及藝人的身分努力活動，並親筆署名。巧合的是，吉野北人上週五才剛在台北舉辦首場海外個人見面會，當時他在台上與粉絲合唱陶喆與蔡依林的經典求婚曲〈今天妳要嫁給我〉，怎料，返日不到3天便無預警公開婚訊，也讓當天的演出片段在網路上掀起熱議。