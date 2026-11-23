我是廣告 請繼續往下閱讀

以「寵愛毛孩」為品牌核心的寵物食品品牌Tapazo 特百滋攜手兒童職業體驗樂園「KidZania Taipei 奇薩尼亞台北」，於園區內打造「特百滋動物醫院」，推出結合寵物健康照護與營養知識的職業體驗，將於 11 月 24 日起隨園區試營運開放體驗。孩子將穿上專屬制服，化身小小動物醫生，從六項模擬健康檢查、認識多元食材，到親手搭配毛孩專屬的模擬營養餐點，透過一連串動手任務，了解健康觀察與飲食照護如何融入毛孩的日常生活。「特百滋動物醫院」打造三大亮點，包含「穿上制服化身小小動物醫生，從工作分工認識照護日常」。走進特百滋動物醫院，孩子將換上專屬服裝，認識動物醫院的工作情境及基本照護設備，並以兩人一組的方式分工合作，為專屬寵物玩偶進行模擬照護。亮點二，「毛孩健康檢查，探索毛孩日常健康大小事」。特百滋特別運用擬真寵物玩偶，讓孩子能透過聽診器聆聽毛孩心跳、辨識不同聲響傳達的情緒，並觀察骨骼狀況，讓健康檢查不再只是單向學習，而是充滿互動感的照護體驗。亮點三，「毛孩的餐桌也有自己的配方，認識食材、動手搭配營養餐點」。健康觀察之外，飲食搭配是特百滋希望帶給孩子的學習重點之一。特百滋特別將品牌重視的多元食材與飲食選擇融入體驗，帶領孩子認識寵物食品中的食材類別，並學習操作電子秤，親手進行模擬營養餐點搭配。從認識食材到完成餐點，讓孩子在動手操作中探索飲食規劃的不同面向，也理解毛孩在不同生命階段可能有不同的飲食需求。完成健康檢查與食材搭配任務後，孩子還能分享學習成果，並獲得 KidZania 專屬貨幣 KidZos 作為工作薪酬，感受職業體驗的樂趣與成就感。Tapazo 特百滋表示，品牌始終致力於為毛孩創造兼具美味與營養的飲食體驗，希望用最豐盛的愛意，陪伴牠們度過每一個幸福日常。此次進駐 KidZania Taipei 打造「特百滋動物醫院」，不僅是品牌傳遞「寵愛哲學」的全新嘗試，更是推廣生命教育的重要實踐。期盼透過小小動物醫生的角色扮演，讓孩子理解照顧寵物所涵蓋的不同面向，也讓孩子在體驗中認識毛孩的健康需求，並將對生命的關懷轉化為日常生活中的實際行動，讓每一份喜愛，都成為陪伴毛孩健康成長的力量。「KidZania Taipei 奇薩尼亞台北」將於11月24日至12月6日在 Mitsui Shopping Park LaLaport 南港5樓展開試營運。