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行政院長卓榮泰關心國內產業及金融市場發展，今（23）日下午邀集國內金融業、科技及工商產業公協會代表會面，展現政府持續維護投資人對國內經濟發展信心。會後鴻海集團董事長劉揚偉說明，AI產業從供應面角度來看非常健康，需求面非常暢旺，產業非常正常且健康，將會持續2、3年以上，近期美國期中選舉與黃仁勳事件造成股市波動，從產業角度來看都是短期，並提出四個相信，強調相信黃仁勳的眼光，「他嘔心瀝血數十載打造AI產業非常正確，是百年一遇產業革命」。劉揚偉說明，AI產業情況台灣供應鏈佔AI伺服器9成以上，供應面角度來看非常健康，需求面來看仍然非常暢旺，整個產業非常正常且健康，預估這情況將會持續2、3年以上，近來美國期中選舉與輝達事件造成股市波動，從產業角度來看都是短期波動。劉揚偉也提出4個相信，首先是強調相信黃仁勳的眼光，嘔心瀝血數十載打造AI產業非常正確，是百年一遇產業革命；第二，相信輝達產業面技術上持續領導AI產業；第三，相信台灣供應鏈韌性絕對能支撐AI產業發展；最後是相信台灣政府提出相關政策，能夠協助產業與金融業順利度過短期動盪。