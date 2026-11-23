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天團五月天宣布休團期間，主唱阿信今（23）日宣布12月6日將在台北小巨蛋舉辦《ΛSHIN Λ:LIVΞ阿信．創作現場｜不見不散》個人演唱會，門票於11月25日在拓元開賣。阿信出道至今已創作超過200多首歌，他曾感性表示：「雖然我不是世界上唱得最好的主唱，但我希望我是最用心為你唱歌的那個阿信。」每當歌迷感到迷惘時，只要戴上耳機，總能在他的旋律裡找到屬於自己的故事，並獲得最溫柔而堅定的力量。熱愛創作與舞台的阿信，珍惜每一次與團員、歌迷相遇的現場，他分享道：「在五月天暫時休團的日子裡，才發現那些習以為常的並肩，原來是多麼難得的幸運。鮮少獨自行動的我，這短短半年一個人解鎖了好多支線任務。」期間他不僅參與「F✦FOREVER」活動、打磨5525演唱會大電影、為電視劇《兩京十五日》量身打造片頭曲與主題曲〈棠棣賦〉，更與汪蘇瀧合作的〈笨蛋〉、王嘉爾合唱的〈Alive〉、受邀出席蘋果發表會，甚至登上精英《GQ》雜誌封面。此前阿信曾神秘透露：「特別準備了一份給自己的禮物，與你的禮物……。」引發歌迷熱烈討論，如今這份驚喜也終於在今日正式揭曉，12月6日他將帶著《ΛSHIN Λ:LIVΞ阿信．創作現場｜不見不散》個人演唱會重返小巨蛋，讓粉絲們走進他的創作的內心。相信音樂稍早也公布票價，NT$ 4500 / 4200 / 3800 / 3200 / 2800 / 2200 / 1600 / 800，震撼消息也讓粉絲措手不及，直呼：「只有一場」、「太臨時了！」、「阿信一定聽到了我們的心聲」、「瘋掉」、「幸福來的太突然。」事實上，阿信日前才曝光最新單曲〈棠棣賦〉，MV中與他並肩演出的樂手名單也隨之揭曉，不是五月天的怪獸、石頭、冠佑與瑪莎，而是全新樂團陣容。貝斯手找來宇宙人的方Q、吉他手則是創作音樂人阿蘭AC與王士榛，鼓手則由台灣獨立樂團JADE的AJ擔任，為歌曲注入與以往完全不同的聽覺層次和活力。 對阿信而言，音樂就像電影《阿凡達》中的神經辮，只要彼此連結，就能通往無限可能的想像宇宙，一個音符的迴響，一句歌詞則能讓不同的靈魂擁有同頻的心跳。