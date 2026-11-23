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「巨人球迷嘉年華2026」開辦 陽岱鋼驚喜現身

球團舉辦引退活動 陽岱鋼兩度深深鞠躬

日職豪門讀賣巨人今（23）日在東京巨蛋開辦球迷感謝賽事「巨人球迷嘉年華2026」，進行3局特別試合，曾在巨人打過5年的旅日名將陽岱鋼驚喜現身，突然上場代打，引發球迷歡呼，他還與傳奇名將田中將大對決，並移防中外野，球團賽後也為陽岱鋼舉辦引退活動，在球迷掌聲中退場。陽岱鋼今年宣告退役後，除新潟天鵝之皇之外，老東家日本火腿、讀賣巨人都為他舉辦引退活動，陽岱鋼在日本受歡迎程度可見一斑。「巨人球迷嘉年華2026」是球團在休賽季，一年一度舉辦的球迷感恩回饋活動，包含遊行、球星見面會、特別周邊商品等等一系列活動，今年3局特別試合，由坂本勇人所率領的「TEAM6」交手田中將大「TEAM11」。想不到2局下，「TEAM6」0：3落後、一壘有人時，捕手突然宣布由陽岱鋼上場代打，東京巨蛋頓時響起歡呼聲，田中將大也衝上場要投球，經過短暫熱身後，兩人上演夢幻對決，最後陽岱鋼打成二壘滾地球雙殺，結果該半局。後續陽岱鋼也鎮守熟悉中外野，當大螢幕照到他時，兩度深深鞠躬感謝現場球迷，賽後球團也安排他的引退活動，在滿場球迷掌聲中退場。陽岱鋼2017年以自由球員身份，與讀賣巨人簽下5年總額15億日圓複數年合約，生涯最後5年都效力巨人。他生涯在日職出賽1322場，打出105轟、482分打點、141次盜壘，生涯三度入選明星賽、4座洋聯外野手金手套與1次洋聯盜壘王。