我是廣告 請繼續往下閱讀

▲多位藍委質疑何欣純過去的提案、如今的競選政見，與實際院會投票時的選擇存在落差。（圖／何欣純立委提供，2026.11.23）

關鍵時刻怎麼做？5藍委促交代中央地方落差

台中市長選戰進入倒數，國民黨台中立委黃健豪、羅廷瑋、廖偉翔、楊瓊瓔及顏寬恒今（23）日同步在臉書發文，從立法院同事的角度檢視民進黨台中市長候選人何欣純的過往表決紀錄。五人列舉全民普發現金、長輩健保費補助、老農津貼、中火無煤及酒駕再犯致死刑責等5項議題，質疑她過去的提案、如今的競選政見，與實際院會投票時的選擇存在落差。針對福利政策，黃健豪指出，何欣純承諾當選後要在台中普發現金，但立法院就全國每人普發新台幣2萬元案進行三讀表決時，她並未投票，立場前後不一。楊瓊瓔則點出長輩健保費補助與老農津貼兩項議題，表示何欣純將補助長輩健保費列入政見，卻未參與三讀當天的三次相關表決；至於老農津貼由每月8,110元提高至1萬5,000元的提案，民進黨團更在表決時集體缺席，質疑她是否曾積極為台中長輩與農民發聲。在空污與治安議題上，羅廷瑋指出，何欣純參選時喊出「煙囪一根一根拆」，但立法院於2025年6月表決「2028年達成中火無煤」提案時，卻投下反對票。廖偉翔則舉酒駕修法為例，指何欣純曾提案將死刑列為酒駕再犯致死案件的刑度選項，但在院會表決納入死刑的版本時同樣投下反對票，質疑其主張與表決結果互相矛盾。顏寬恒強調，從長輩健保、老農津貼，到空氣品質與用路安全，都是市民最關心的日常議題，選市長「不能只看台上怎麼說，更要看關鍵時刻怎麼做」，呼籲市民將政見與表決紀錄一併檢視。5位藍委也共同要求何欣純，應向台中市民說明未投票或投反對票的理由，並交代未來若中央政策與地方需求衝突時，將如何為台中爭取權益。貼文曝光後引發網友熱烈論戰，正反意見兩極。有支持者留言力挺「每次到選舉才要對老百姓好的人，票不要投他們」、「選只有黨意的人做市長，台灣會敗」；也有反對者不以為然，反嗆「貼這種文不會左右太多選民，反而會激起支持者更出門投票而已」，甚至將矛頭指向現任市府，質疑「盧市府超收70幾億，怎不普發2萬或5萬？」