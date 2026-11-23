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▲台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠獲環境部115年空氣品質淨化區優良認養單位服務模範獎之殊榮。(圖／記者黃守作攝)

台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠獲環境部115年空氣品質淨化區優良認養單位服務模範獎之殊榮，並於今(23)日，由大林煉油廠廠長許信豐代表接受環境部部長彭啟明頒獎表揚，以肯定該廠致力環境永續之表現。中油公司煉製事業部大林煉油廠廠長許信豐表示，大林煉油廠長期致力於環境保護與綠化維護工作，積極認養高雄市社會教育館空氣品質淨化區，透過持續性的綠地養護與環境管理，發揮綠地淨化空氣及改善環境品質的效益，不僅為民眾打造舒適宜人的休憩空間，更讓民眾在繁忙的都市生活中，得以親近自然、放慢腳步，感受綠意盎然的美好。許信豐說，大林煉油廠多年來持續投入環境維護，以實際行動，展現企業對環境永續的重視，此次參與環境部空品淨化評比，並在眾多認養單位中脫穎而出，獲得115年空氣品質淨化區優良認養單位服務模範獎之殊榮。許信豐指出，此次獲得環境部115年空氣品質淨化區優良認養單位服務模範獎之殊榮，是對大林煉油廠長期投入環境維護工作的鼓勵與肯定，更是持續精進的動力，未來大林煉油廠將秉持企業社會責任與永續經營理念，在既有成果基礎上，持續推動環境友善措施，深化與地方的合作關係，將環境保護理念落實於日常行動，以實際作為，為地方環境品質及永續發展貢獻心力。許信豐並指出，此次獲獎不僅彰顯大林煉油廠長期深耕環境保護的具體成果，也展現公私協力推動綠化維護的成效，期藉由持續整合各界資源，共同營造優質、健康且永續的生活環境。