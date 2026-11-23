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▲蔡琴（如圖）表示自己在這段婚姻中付出了全部，強調不能只以親密關係來評斷愛情。（圖／資料照）

資深歌手蔡琴和已故導演楊德昌曾有一段10年的婚姻，然而傳出兩人主張柏拉圖式戀愛，婚前協議維持無性婚姻。對此，蔡琴近日接受中國主持人陳魯豫專訪時，直言會結婚一定會有很親密的關係，更正面駁斥謠言：「誰會去做這種神經病啊！」表示被嘲笑、隱忍29年，心想自己將要退出歌壇決定一口氣說出真相。蔡琴1985年和導演楊德昌結婚，並於1995年離婚，傳出兩人婚後主張柏拉圖式戀愛，婚前便協議維持無性生活。對此，蔡琴近日受訪時親自澄清：「誰會去做這種神經病啊！」自己隱忍了29年，被大家笑、評論，如今即將退出歌壇決定不再隱瞞。她表示會結婚一定有很親密的關係，但是如果對方生活不順利、懷才不遇，或是很容易憤怒，將導致雙方無心也無力維繫親密狀態，蔡琴強調不能只以親密關係來評斷愛情，自己的體諒與包容也是愛的一部分。對於離婚時楊德昌評論這段婚姻為「十年感情，一片空白」，蔡琴直言非常替他難過，自己在這段婚姻中也付出全部、不斷替對方著想，她認為：「只有一個情況之下沒得講，就是你和另一個人有關係。」後來確實楊德昌愛上彭鎧立，與蔡琴離婚後便火速再婚。蔡琴才在台北國際會議中心（TICC）舉辦《不要告別》巡迴演唱會，她日前登上大陸抖音舉辦的「2026美好奇妙夜」，無預警宣布2027年12月31日之後不會再演出，也就是從2028年開始正式封麥，讓許多粉絲錯愕。蔡琴感性表示：「我覺得沒有永遠的蔡琴，我希望你們知道以後，珍惜我、就像我珍惜你們一樣。」