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行政院長卓榮泰關心國內產業及金融市場發展，今（23）日下午邀集國內金融業、科技及工商產業公協會代表會面，展現政府持續維護投資人對國內經濟發展信心。外界關注是否擴大國安基金規模，財政部長莊翠雲表示，國安基金為5000億，2000億融資、3000億元是四大基金，基金部分從2000年至今從未使用過，未來擴大規模可放融資，讓國安基金運用上更有彈性。針對國安基金現況，莊翠雲說明，國安基金2000年成立時，台股市值是9.2兆元，今年11月20日上市櫃公司台股市值已達到125.48兆元，是成立當時的13.64倍；外資持股比例在2000年底是8.44%，現在已高達46.9%。目前國安基金為5000億元，2000億元融資，3000億元是動用四大基金可供證券投資而未投資的部分，基金部分從2000年至今沒有動過。指出國安基金執行任務，擴大規模是有助強化中長期因應市場波動、穩定股市。對於國安基金金額調整進度，莊翠雲說，目前立法院財委會完成詢答，會以正向態度參與討論，目前立院提案1兆，未來擴大規模可放融資，讓國安基金運用上更有彈性。