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洛杉磯湖人 vs 猶他爵士賽前分析

費城76人 vs 波特蘭拓荒者賽前分析

NBA 11月24日完整賽程時間表（台灣時間）

開賽時間 (CST) 客隊 主隊 08:00 波特蘭拓荒者 費城76人 08:00 曼菲斯灰熊 夏洛特黃蜂 08:30 奧克拉荷馬城雷霆 印第安納溜馬 08:30 布魯克林籃網 明尼蘇達灰狼 08:30 密爾瓦基公鹿 多倫多暴龍 09:00 鳳凰城太陽 紐澳良鵜鶘 09:00 克里夫蘭騎士 芝加哥公牛 09:30 洛杉磯快艇 休士頓火箭 11:00 聖安東尼奥馬刺 沙加緬度國王 11:00 猶他爵士 洛杉磯湖人

2026-27NBA例行賽可以去哪裡看？

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NBA例行賽持續開打，今（23）日共有10場比賽進行，近期狀態持續火燙的洛杉磯湖人，將要再戰上次中斷他們9連勝的猶他爵士，唐西奇（Luka Doncic）單兵率隊出擊，力圖報仇雪恨。此外東區登頂的76人，也要面對低調強隊波特蘭拓荒者，詹姆斯（LeBron James）大戰里拉德（Damian Lillard）。NOWNEWS今日新聞為您整理NBA 11月24日例行賽賽程、對戰組合和分析。唐西奇（Luka Doncic）的觸底反彈前役交手時，唐西奇全場28投僅10中（三分12投2中），雖然攻下29分7助攻，但出現高達9次失誤、正負值為-18，導致湖人團隊命中率被壓低至38.2%。以唐西奇本季場均超過37分的頂級進攻火力，經過調整後，本場勢必會減少強行外線出手，改以更穩健的擋拆與低位單打撕裂爵士防線。外線防守與失誤控制湖人上一次輸球的主因在於讓爵士投出37.8%的三分命中率（投進14記三分），且讓年輕後衛喬治（Keyonte George）單場轟下30分10助攻，外加新秀貝利（Ace Bailey）貢獻19分8籃板。湖人本場必須在開賽就拉高外圍防守壓迫度，同時控制團隊失誤（前役多達17次），避免給爵士打反擊的機會。禁區籃板與陣容深度考驗爵士前役靠著班巴（Mo Bamba）單場抓下16個籃板（包含15個防守籃板），加上團隊45個籃板壓過湖人的42個，成功守住禁區。湖人中鋒凱斯勒（Walker Kessler）與葛萊姆斯（Quentin Grimes，前役20分7籃板）、塞克斯頓（Collin Sexton）等綠葉球員，需要在里夫斯（Austin Reaves）先前缺陣帶來的輪換考驗下，為唐西奇分擔更多進攻與護框壓力。76人豪華進攻端與傷兵變數76人本季集結馬克西（Tyrese Maxey，場均25.9分）、布朗（Jaylen Brown，22.6分）、恩比德（Joel Embiid，20.4分8.9籃板）與詹姆斯（LeBron James，16.1分6.8助攻），進攻火力凶猛。不過布朗因左大腿後肌拉傷目前列為出戰成疑（Probable / Day-To-Day），若他缺陣或上場時間受限，馬克西將承擔更多半場組織重任（近4戰場均送出6.8次助攻），新秀埃奇庫姆（VJ Edgecombe）也需在側翼提供更多攻防能量。禁區對決：克林根（Donovan Clingan）對抗恩比德拓荒者本季場均抓下44.9個籃板，優於76人的42.8個。二年級中鋒克林根近況極佳，本季場均10.9籃板、投籃命中率高達57.7%，前役對尼克更繳出22分13籃板4助攻。面對76人內線替補博納（Adem Bona，頸部傷勢缺陣）與胡克波爾蒂（Ariel Hukporti，賽季報銷）缺席的輪換空缺，克林根能否在籃板端製造二次進攻機會，並與恩比德在禁區抗衡，將是拓荒者咬住比分的關鍵。拓荒者外線火力與失誤控制拓荒者在莫蘭特（Ja Morant，左大腿後肌拉傷）與夏普（Shaedon Sharpe，右膝半月板手術）持續缺陣的情況下，進攻重心落在阿夫迪亞（Deni Avdija，場均23.9分6助攻，近5戰場均27.0分）與老將里拉德（Damian Lillard，場均投進3.1記三分）身上。拓荒者團隊場均能投進15.4記三分球（聯盟第2），但場均失誤高達15.7次；面對場均僅11.6次失誤、極擅長轉換快攻的76人，拓荒者必須嚴格控制傳球失誤。