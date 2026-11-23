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壽險公會：壽險公司仍須落實風險控管

行政院長卓榮泰於今（23）日邀集國內金融業、科技及工商產業公協會代表舉行座談，展現政府穩定市場信心與維護經濟發展動能的決心。出席的中華民國人壽保險商業同業公會向卓榮泰表達高度肯定與全力呼應，並期盼各壽險公司在嚴守公司治理與風險控管前提下，發揮長期「金融市場壓艙石」，深化金融韌性。壽險公會理事長陳慧遊於會中指出，台灣總體經濟與核心產業基本面穩健，近期市場波動主要源於國際政經情勢與資金情緒調整，並非經濟基本面反轉。壽險業肩負保戶長期保障與維護金融穩定的雙重使命，坐擁逾 30 兆元長期資金，具長天期負債與穩健配置特性，向來是資本市場重要的中長線穩定力量。近年在金管會政策引導與業界共同努力下，壽險業順利推動接軌國際財務報導準則第 17 號（IFRS 17）、新一代清償能力制度（TIS）及外匯價格變動準備金新制，財報透明度、資產負債匹配（ALM）管理與風險承受能力持續強化，使壽險業得以在更穩健的制度基礎上茁壯，進而強化整體金融體系韌性。壽險公會指出，在呼應政府穩定市場信心的同時，各壽險公司仍須確實落實風險控管，恪守董事會受託責任，依循自身資產負債匹配（ALM）結構、存續期間管理、清償能力與風險胃納審慎決策，避免因短線市場非理性波動而產生順循環減碼壓力，並以紀律的長期投資策略布局具基本面支撐的標的，發揮市場定錨與壓艙石功能。同時，公會也將持續向主管機關爭取，於新一代清償能力制度（TIS）框架中建立逆景氣循環機制，並於適度情境下調降台股風險係數，為壽險長期資金創造合理的資本與投資誘因。展望後續，壽險公會將持續作為政府與壽險業之間的溝通橋樑，配合行政院及金管會相關政策方向，在兼顧保戶權益、資本適足與長期穩健經營下，與各界共同守護台灣金融市場穩定與經濟永續發展。