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行政院長卓榮泰關心國內產業及金融市場發展，今（23）日下午邀集國內金融業、科技及工商產業公協會代表會面，展現政府持續維護投資人對國內經濟發展信心。會後做出6點裁示，重申台灣經濟基本面良好，產業界對未來前景深具信心，訂單甚至排到2029年，至於國安基金擴大會以正面態度與立院討論，也正在討論如何鬆綁並放寬處置股規範。會後經濟部長龔明鑫轉述卓榮泰5點裁示，第一是台灣經濟基本面非常良好，需求遠大於供給，訂單甚至排到2029年，這樣的趨勢看來不會改變，產業界同樣具有信心，有這樣正面、正向的訊息；第二，政府對外宣示持續投入對AI產業、科技領域研發及具體建設投資，指示經濟部與國科會積極推動相關計畫。第三，國安基金擴大規模、操作方式是否能更有彈性，立院有相關提案討論，會用正面積極態度因應這個問題，與立院進行討論；第四，討論如何鬆綁並放寬處置股規範，將適時來實施；第五，與會產業界希望政府對中小微企業對於籌資、融資貸款的支持必須加大力道，不要感受到籌資、融資壓力，指示金管會、經濟部與財政部全力協助。最後卓榮泰期盼，各公協會適時對外表達，讓投資人清楚知道，這些說法並非只是政府單方面的聲音，而是企業界與政府共同的聲音。