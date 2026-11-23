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▲▼山田摩衣外型清秀可愛，被星探挖掘才加入演藝圈。（圖／山田摩衣提供）

▲楊烈（右）今年也有出來幫山田摩衣（左）拉票。（圖／翻攝自山田摩衣﻿臉書）

民進黨新北市議員山田摩衣今年出來競選連任，她過往當過童星的經歷也遭起底。台日混血的山田摩衣小時候演過民視8點檔《長男的媳婦》，飾演賈靜雯的童年，後來在《流氓教授》中，她則飾演「小林寶釵」，因此與「爸爸」楊烈結緣。山田摩衣過去也曾向《NOWNEWS今日新聞》分享自己童星時期的照片，當時《流氓教授》男主角王識賢也有與她合照。山田摩衣的爸爸是日本人、媽媽是台灣人，她小學時和媽媽出門逛街，被星探發掘，成為小童星出道，拍過江蕙台語歌〈金針花〉的MV，還演過《長男的媳婦》、《流氓教授》、《薰衣草》、《台灣阿誠》、《甘味人生》等台劇，累積不少知名度。但後來山田摩衣為了專注課業，選擇離開演藝圈，認真念書。結果在因緣際會下，她念大學時就進入前立委高志鵬競選總部與國會辦公室工作，意外開始政治幕僚生涯。到了2022年，山田摩衣首度出來參選新北市第五選區（板橋）議員，最終以7.70%得票率成功當選，就任至今。而當年出來參選時，山田摩衣就曾向《NOWNEWS今日新聞》分享自己當童星的照片，只見小時候的她笑容甜美可愛，經常綁著雙馬尾。還有一張照片是她與王識賢的合照，當時她在劇中飾演王識賢的姐姐「林寶釵」的童年時期，這才有機會與王識賢留下合照。山田摩衣也是因為《流氓教授》才認識當時飾演她爸爸的男星楊烈，4年前掃街拜票時，她就特地去找楊烈幫忙站台，想不到楊烈一通電話就答應了，讓她感動直呼「果然爸爸是最疼女兒的啦」。而今年出來拜票時，楊烈同樣陪她車掃，真誠向選民推薦她：「摩衣就是一個實實在在、敢站在你身邊、敢跟你一起、敢替你做事，也敢去爭取地方福利的人，這才是我們真正需要的！」