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日本各地接連發生青少年擅闖派出所大聲喧嘩，或故意挑釁警察後逃逸的滋擾事件，這類「迷惑行為」自九月開始在TikTok透過影片散佈，青少年至無人派出所大喊「少林寺啦」，目前已有涉案人員因涉嫌侵入建築物遭逮，日本警視廳也對相關亂象嚴正警告。根據讀賣新聞報導，這類行為年輕族群間被稱為「少林寺Racing（少林寺レーシング）」或「警察鬼抓人（ポリ鬼）」，研判是青少年模仿社群媒體（SNS）上的影片所致。在社群平台上可見，青少年闖入派出所的建築物內大吼大叫、大肆胡鬧，或是用公用電話撥打110報案專線後大喊「少林寺啦」，這些全都是被上傳至短影音平台「TikTok（抖音國際版）」的影片內容。日本三重縣警方今年10月以涉嫌「侵入建築物罪」，逮捕了3名16至18歲的高中生等青少年，原因是他們擅自闖入津市一處當時無人的派出所，並在櫃檯上跳躍嬉鬧。監視器畫面拍下他們當時大喊「少林寺啦」等字眼；嫌犯供稱，是因為「看到SNS上的影片，自己也想試試看」。目前尚不清楚「少林寺」究竟代表什麼含義，但根據三重縣警方統計，自9月下旬起的一個月內，縣內已確認發生24起類似滋擾案件，並對包含國中生在內的5名以上青少年進行輔導管教。這股離奇風潮延續到11月，根據日本海電視台報導，島根縣松江市警方17日逮捕兩名分別為17歲及16歲的少年，兩人涉嫌與其他3名友人共謀，利用公共電話惡意撥打110報案電話，妨礙警方執行勤務，涉犯日本刑法「偽計業務妨害罪」。警方指出，5名少年於10日晚間11時44分及11日凌晨，從松江市內一間超市前的公共電話，先後兩次撥打110報案電話，內容都是「少林寺じゃ」（少林寺啦）等意義不明內容。警方搜索後找到其中一名涉案少年，調查確認共有5人參與犯案，其中被認定為主謀的兩名少年於17日上午7時左右分別遭到逮捕。由於惡作劇報案電話過多，導致警察的正常勤務受到影響，針對相關影片在平台上流傳，TikTok營運商宣稱，目前已將「少林寺」與「警察鬼抓人」列入審查投稿內容的關鍵字，藉此強化審核機制。警視廳少年事件課也針對這波亂象發布重大通知，強調這類惡作劇報案會延誤真正需要警察處理的人，惡作劇是無法被容忍的，警察將嚴正處理。