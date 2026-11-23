本土女星德馨（本名德馨憶）經常在八點檔中飾演反派、強勢或幹練角色，被封「最美台八惡女」，熱愛進修的她，日前才通過輔仁大學宗教學系碩士論文口試，沒想到，今（23）日又捎來好消息，德馨在臉書分享錄取通知書，喜極而泣透露自己錄取輔仁大學中國文學系博士班，還是僅有的2名正取生之一，相當不容易。
花5年半工半讀 德馨曾說壓力極大
德馨平時一邊拍戲一邊攻讀輔仁大學宗教學系碩士在職專班，她前3年修滿36個學分，再花2年寫碩士論文，經常剛拍完戲就趕去學校上課，下課後又回到劇組繼續拍夜戲，為了準備博士班甄試和論文修改，坦言近幾個月壓力非常大。
碩士論文獲特優 德馨又考取博士班
所幸德馨的辛苦得到回報，她耗時超過一年走訪各地宮廟進行田野調查、以台灣「九天玄女信仰」為題的論文終於在今年上半年完成，並在最終口試與發表獲得「特優」肯定，指導教授甚至建議出版專書，表現相當出色。
如今德馨又順利通過輔仁大學中國文學系博士班的甄試，讓她在貼文附上4個爆哭的表情符號，星友和網友紛紛恭賀，「好強」、「恭喜德馨妹子！更上一層樓」、「哇！太優秀了」、「政大畢業的果然強」、「人美又聰敏智慧」、「博士候選人！唯一支持馨」、「恭喜賀喜，學無止境！」
資料來源：德馨臉書
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德馨平時一邊拍戲一邊攻讀輔仁大學宗教學系碩士在職專班，她前3年修滿36個學分，再花2年寫碩士論文，經常剛拍完戲就趕去學校上課，下課後又回到劇組繼續拍夜戲，為了準備博士班甄試和論文修改，坦言近幾個月壓力非常大。
碩士論文獲特優 德馨又考取博士班
所幸德馨的辛苦得到回報，她耗時超過一年走訪各地宮廟進行田野調查、以台灣「九天玄女信仰」為題的論文終於在今年上半年完成，並在最終口試與發表獲得「特優」肯定，指導教授甚至建議出版專書，表現相當出色。
如今德馨又順利通過輔仁大學中國文學系博士班的甄試，讓她在貼文附上4個爆哭的表情符號，星友和網友紛紛恭賀，「好強」、「恭喜德馨妹子！更上一層樓」、「哇！太優秀了」、「政大畢業的果然強」、「人美又聰敏智慧」、「博士候選人！唯一支持馨」、「恭喜賀喜，學無止境！」