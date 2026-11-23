又有年輕《英雄聯盟》（League of Legends）選手遭永久禁賽！Riot Games競賽營運部門近日公布最新判決，摩洛哥籍上路選手Krest（本名Hassine Abdssamad）被認定在2026年EMEA Masters冬季賽企圖操縱比賽，另涉及違規下注及使用他人帳號參賽，遭到永久禁賽，即日起不得以任何身分參加Riot認可的電競賽事。Krest雖曾主動向官方坦承違規，並配合調查，仍未能改變最終判決。稍早Krest發表長文自白，稱自己17歲時便被帶入博弈圈，後續更遭人威脅、勒索，經紀人也質疑官方對自首及配合調查的減輕考量不足，讓事件引發討論，許多玩家也紛紛在社群上聲援Krest選手，質疑自首後懲處過重，未來沒有選手再敢坦白。
企圖操縱比賽、違規下注 Krest一次觸犯4項規定
Riot於11月20日公布判決，Krest效力FN Esports期間，於2026年3月11日對上Team Phantasma的EMEA Masters冬季賽系列賽中，刻意表現失常，企圖影響比賽結果。雖然最終未能成功操縱賽果，但Riot規定明確禁止任何操縱比賽的企圖，不論是否成功，都可能受到懲處。
調查還發現，Krest曾違規下注《英雄聯盟》賽事，並承認2025年曾在一場資格賽中，使用他人的帳號及身分出賽。綜合上述行為，Riot認定他違反全球行為準則中的4項規定，包含故意表現失常、操縱比賽、違規賭博，以及違反Riot服務條款。
這起案件最初由Krest於5月18日主動聯繫Riot，坦承自己可能涉及假賽及博弈，官方隨後委託體育誠信機構Sportradar展開調查，相關人士及證人的訪談直到11月6日才完成。
Riot表示，判定懲處時已將Krest主動承認違規、配合調查及表達悔意列為減輕因素，但僅給予有限度的考量。至於Krest所稱遭到他人施壓及威脅，因調查過程中無法獲得獨立證據佐證，因此也僅獲有限度減輕。相較之下，官方認為這次犯行經過事先計畫，且Krest刻意對隊友隱瞞安排，加上對他是否完整交代其他假賽資訊仍有疑慮，最終決定處以永久禁賽。
17歲被帶入博弈圈！Krest自白遭威脅、勒索經過
現年19歲的Krest於11月22日在個人社群平台發表長文，說明自己如何一步步陷入假賽風波。他表示，17歲時被一名當時視為朋友的人帶進博弈圈，後來兩人甚至開始下注《英雄聯盟》賽事，隨著賭博問題越來越嚴重，他的財務狀況也逐漸惡化。
為了拿回輸掉的部分金錢，他曾在一場資格賽中，參與與對方所屬隊伍有關的帳號共用行為。沒想到事情曝光後，對方開始以此威脅他，揚言要將他的賭博行為及財務狀況告訴家人，甚至檢舉先前的帳號共用事件。Krest提到，家人信仰虔誠，對賭博非常反感，讓他因此承受更大壓力。
Krest表示，對方利用他的經濟困境，讓他相信只有配合打假賽才能脫身，否則職業生涯也會跟著毀掉。他一開始曾拒絕，但在持續施壓下最終屈服。
他強調，自己並不是想藉此逃避責任，而是承認犯下嚴重錯誤。5月18日，在向多人尋求協助及聽取建議後，他決定主動聯繫Riot，坦承發生的一切，希望接受應有懲罰後重新開始。原本以為可能遭到一至兩年禁賽，沒想到最終卻是永久禁賽。
判決在BO5開打前約2小時送達！Krest向隊友及Riot道歉
Krest也透露，調查期間自己主動遠離賽場，整整兩個賽季沒有參賽。後來他與朋友組成摩洛哥隊伍，準備重新回到競技舞台前，還曾特別向Riot確認自己是否具備參賽資格，當時得到的回覆是沒有受到臨時停權，因此得以繼續參賽。
他表示，隊伍一路從第三級聯賽晉級，拿下第二級聯賽冠軍，並取得第一級聯賽升降級賽資格，沒想到最終判決竟在賽事最後一天、距離最後一場BO5決賽開打約2小時前送達，隊伍只能臨時改派替補選手上場。
Krest坦言，自己知道犯下嚴重錯誤，也不希望藉由這篇文章博取同情。他向隊友、曾經交手的選手、聯盟、Riot，以及所有曾經信任他的人致歉，並呼籲其他選手，若陷入賭博、施壓、勒索或遭人操縱的困境，應立即尋求協助，不要因為恐懼與羞愧而不敢開口。
經紀人嘆自首未獲足夠減刑！憂未來影響選手求助意願
判決公開後，Krest的經紀人DarthYellow也在社群平台發表聲明。根據電競媒體Strafe Esports整理，他表示自己正是勸Krest主動向Riot坦承的人之一，後續也全程參與相關郵件往來、會議及訪談，認為Krest確實願意配合調查，並提供相關資訊。
DarthYellow強調，假賽及博弈行為當然必須受到嚴厲處分，競技公平也應受到保護，但他認為主動自首、承擔責任及配合調查，應該在懲處時獲得更大比重的考量。他也擔心，如果選手主動坦承後仍面臨永久禁賽，未來其他陷入類似困境的年輕選手，可能因此更不願意向官方求助。
經紀人在聲明中感嘆，Krest原本也可以選擇保持沉默、繼續承受威脅，直到事情被其他人發現，但他最後選擇主動坦白，因此希望官方能更重視選手自首與配合調查的意義。許多玩家也紛紛聲援選手，認為自首後仍維持永久禁賽，這樣未來恐怕會造成寒蟬效應，許多選手更不敢坦白自身錯誤。
根據LOL WIKI資料，Krest於2024年展開職業生涯，主要征戰阿拉伯聯賽（Arabian League）。2026年效力FN Esports期間，他隨隊拿下冬季賽例行賽及季後賽雙冠，取得EMEA Masters參賽資格；之後轉戰Void Walkers，但未能晉級阿拉伯聯賽冬季賽。
如今隨著Riot祭出永久禁賽處分，Krest已無法再以任何身分參加Riot認可的電競賽事。這起案件也讓年輕選手涉入博弈、假賽，以及主動揭露違規後的懲處尺度，再度成為電競圈討論焦點。
我是廣告 請繼續往下閱讀
Riot於11月20日公布判決，Krest效力FN Esports期間，於2026年3月11日對上Team Phantasma的EMEA Masters冬季賽系列賽中，刻意表現失常，企圖影響比賽結果。雖然最終未能成功操縱賽果，但Riot規定明確禁止任何操縱比賽的企圖，不論是否成功，都可能受到懲處。
調查還發現，Krest曾違規下注《英雄聯盟》賽事，並承認2025年曾在一場資格賽中，使用他人的帳號及身分出賽。綜合上述行為，Riot認定他違反全球行為準則中的4項規定，包含故意表現失常、操縱比賽、違規賭博，以及違反Riot服務條款。
這起案件最初由Krest於5月18日主動聯繫Riot，坦承自己可能涉及假賽及博弈，官方隨後委託體育誠信機構Sportradar展開調查，相關人士及證人的訪談直到11月6日才完成。
Riot表示，判定懲處時已將Krest主動承認違規、配合調查及表達悔意列為減輕因素，但僅給予有限度的考量。至於Krest所稱遭到他人施壓及威脅，因調查過程中無法獲得獨立證據佐證，因此也僅獲有限度減輕。相較之下，官方認為這次犯行經過事先計畫，且Krest刻意對隊友隱瞞安排，加上對他是否完整交代其他假賽資訊仍有疑慮，最終決定處以永久禁賽。
現年19歲的Krest於11月22日在個人社群平台發表長文，說明自己如何一步步陷入假賽風波。他表示，17歲時被一名當時視為朋友的人帶進博弈圈，後來兩人甚至開始下注《英雄聯盟》賽事，隨著賭博問題越來越嚴重，他的財務狀況也逐漸惡化。
為了拿回輸掉的部分金錢，他曾在一場資格賽中，參與與對方所屬隊伍有關的帳號共用行為。沒想到事情曝光後，對方開始以此威脅他，揚言要將他的賭博行為及財務狀況告訴家人，甚至檢舉先前的帳號共用事件。Krest提到，家人信仰虔誠，對賭博非常反感，讓他因此承受更大壓力。
Krest表示，對方利用他的經濟困境，讓他相信只有配合打假賽才能脫身，否則職業生涯也會跟著毀掉。他一開始曾拒絕，但在持續施壓下最終屈服。
他強調，自己並不是想藉此逃避責任，而是承認犯下嚴重錯誤。5月18日，在向多人尋求協助及聽取建議後，他決定主動聯繫Riot，坦承發生的一切，希望接受應有懲罰後重新開始。原本以為可能遭到一至兩年禁賽，沒想到最終卻是永久禁賽。
判決在BO5開打前約2小時送達！Krest向隊友及Riot道歉
Krest也透露，調查期間自己主動遠離賽場，整整兩個賽季沒有參賽。後來他與朋友組成摩洛哥隊伍，準備重新回到競技舞台前，還曾特別向Riot確認自己是否具備參賽資格，當時得到的回覆是沒有受到臨時停權，因此得以繼續參賽。
他表示，隊伍一路從第三級聯賽晉級，拿下第二級聯賽冠軍，並取得第一級聯賽升降級賽資格，沒想到最終判決竟在賽事最後一天、距離最後一場BO5決賽開打約2小時前送達，隊伍只能臨時改派替補選手上場。
Krest坦言，自己知道犯下嚴重錯誤，也不希望藉由這篇文章博取同情。他向隊友、曾經交手的選手、聯盟、Riot，以及所有曾經信任他的人致歉，並呼籲其他選手，若陷入賭博、施壓、勒索或遭人操縱的困境，應立即尋求協助，不要因為恐懼與羞愧而不敢開口。
經紀人嘆自首未獲足夠減刑！憂未來影響選手求助意願
判決公開後，Krest的經紀人DarthYellow也在社群平台發表聲明。根據電競媒體Strafe Esports整理，他表示自己正是勸Krest主動向Riot坦承的人之一，後續也全程參與相關郵件往來、會議及訪談，認為Krest確實願意配合調查，並提供相關資訊。
DarthYellow強調，假賽及博弈行為當然必須受到嚴厲處分，競技公平也應受到保護，但他認為主動自首、承擔責任及配合調查，應該在懲處時獲得更大比重的考量。他也擔心，如果選手主動坦承後仍面臨永久禁賽，未來其他陷入類似困境的年輕選手，可能因此更不願意向官方求助。
經紀人在聲明中感嘆，Krest原本也可以選擇保持沉默、繼續承受威脅，直到事情被其他人發現，但他最後選擇主動坦白，因此希望官方能更重視選手自首與配合調查的意義。許多玩家也紛紛聲援選手，認為自首後仍維持永久禁賽，這樣未來恐怕會造成寒蟬效應，許多選手更不敢坦白自身錯誤。
根據LOL WIKI資料，Krest於2024年展開職業生涯，主要征戰阿拉伯聯賽（Arabian League）。2026年效力FN Esports期間，他隨隊拿下冬季賽例行賽及季後賽雙冠，取得EMEA Masters參賽資格；之後轉戰Void Walkers，但未能晉級阿拉伯聯賽冬季賽。
如今隨著Riot祭出永久禁賽處分，Krest已無法再以任何身分參加Riot認可的電競賽事。這起案件也讓年輕選手涉入博弈、假賽，以及主動揭露違規後的懲處尺度，再度成為電競圈討論焦點。