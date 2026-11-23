這讓我瞬間回到過去，想起你就像在場邊揮舞彩球的啦啦隊一樣，我終於明白你為什麼這麼生氣。

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帕金斯狠嗆格林幫不上忙：無法在進攻貢獻

格林暴怒回嗆：你就像在場邊揮舞彩球的啦啦隊

但這讓我突然想起，老兄，2017-2018賽季時，『大帕克』（Big Perk）整季只打了一場比賽，坐在板凳席上當個打手保鑣。

格林狠批帕金斯球技差：拿我跟你比是在欺負人

金州勇士今（23）日和波士頓塞爾提克上演90年代防守大戰，最終88：87取勝終止5連敗。36歲老將「嘴綠」格林（Draymond Green）被前塞爾提克球員、現任球評帕金斯（Kendrick Perkins）在節目上狠酸「連敗卻幫不上忙」，嘴綠賽後大暴怒，反嗆帕金斯球員時代表現，「勇士在當家球星柯瑞（Stephen Curry）受傷缺陣後苦吞5連敗，格林試圖扛起帶領球隊重任，但本就不擅長得分的他，近年隨年齡增長，幾乎無法在進攻端有明確貢獻，被帕金斯公開質疑得分能力，認為在柯瑞受傷缺陣的情況下，格林每場至少需要貢獻10分，來分擔進攻火力。帕金斯還以自己為例，表示當年隊友賈奈特（Kevin Garnett）因傷缺陣時，他也曾挺身而出提升自己的得分，幫助球隊贏下比賽。這番論點，引發格林強烈不滿，他在自己的播客節目《The Draymond Green Show》上酸言酸語表示，「我覺得這真是太美好了，你在25歲、KG缺陣的那9場比賽裡能拿到雙位數得分，真棒！我真替你開心！」」格林隨後繼續怒噴，「這讓我瞬間回到過去，想起你就像在場邊揮舞彩球的啦啦隊一樣，我終於明白你為什麼這麼生氣了。」格林接著狠批帕金斯的球技：「這不是要拿我的生涯跟帕克的生涯做比較，因為那樣做就像是在欺負人。沒有人想看到大壞蛋霸凌別人。我在球場上依然能做到很多事，但我可以向你保證，我沒得分絕對不是因為像你那樣缺乏技術。」