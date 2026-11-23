美式賣場好市多（Costco）年度購物盛事「黑色購物節」今（23）日正式開跑！今年首度將活動檔期從過往7天延長至14天，推出超過700項優惠商品，吸引會員搶購。除了實體賣場優惠，好市多也同步推出線上購物「黑色購物週」，即日起至11月29日止，超過200款精選商品限時特價，涵蓋大型家電、視聽設備、暖冬鍋物及生活用品，部分大型家電可直接宅配到府。其中三星75吋Neo QLED電視現省1萬600元，TCL 98吋液晶電視更折價2萬9000元，另外還有單日滿額折抵活動。
好市多黑色購物週開跑！線上超過200款商品優惠
好市多官方表示，線上購物「黑色購物週」自即日起至2026年11月29日止，推出超過200款精選商品限時優惠，品項包括大型家電、人氣視聽設備、暖冬鍋物及日常生活用品，不必親自前往賣場，也能透過網路選購，部分大型家電還提供宅配到府服務，好市多官方也公布多項優惠最多的商品清單。
好市多黑五線上「黑色購物週」重點優惠商品清單
寒舍集團請客樓芝香石鍋爆魷魚湯底8入組
原價1099元，現省224元。
一匙靈ATTACK ZERO超濃縮噴槍型洗衣凝露組
原價609元，現省130元。
名廚美饌冷凍德國豬腳3入
原價899元，現省180元。
SAMSUNG 75吋Neo QLED 4K AI量子智慧顯示器
原價5萬2999元，現省1萬600元。
TCL 98吋C8L頂級SQD-Mini LED液晶顯示器
原價14萬4999元，現省2萬9000元。
HISENSE 4K三雷射劇院投影機3000流明
原價5萬4999元，現省1萬2000元。
11/27黑色星期五限定！單筆滿8800元現折880元
除了商品本身的優惠，好市多也推出單日加碼活動，11月27日（五）黑色星期五當天，線上購物單筆消費滿8800元，即可現折880元，還能搭配商品原有折扣，讓會員把握限時優惠。
好市多提醒，線上黑色購物週活動至11月29日截止，商品數量有限，售完為止，實際優惠內容及配送方式以官方網站公告為準。
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好市多官方表示，線上購物「黑色購物週」自即日起至2026年11月29日止，推出超過200款精選商品限時優惠，品項包括大型家電、人氣視聽設備、暖冬鍋物及日常生活用品，不必親自前往賣場，也能透過網路選購，部分大型家電還提供宅配到府服務，好市多官方也公布多項優惠最多的商品清單。
好市多黑五線上「黑色購物週」重點優惠商品清單
寒舍集團請客樓芝香石鍋爆魷魚湯底8入組
原價1099元，現省224元。
原價609元，現省130元。
原價899元，現省180元。
原價5萬2999元，現省1萬600元。
原價14萬4999元，現省2萬9000元。
原價5萬4999元，現省1萬2000元。
除了商品本身的優惠，好市多也推出單日加碼活動，11月27日（五）黑色星期五當天，線上購物單筆消費滿8800元，即可現折880元，還能搭配商品原有折扣，讓會員把握限時優惠。
好市多提醒，線上黑色購物週活動至11月29日截止，商品數量有限，售完為止，實際優惠內容及配送方式以官方網站公告為準。