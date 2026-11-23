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▲高雄市長候選人賴瑞隆今天在立委邱議瑩及議員陪同下，到霞海城隍廟參拜後出發，車掃大樹、大社等地區。（圖／翻攝畫面）

「隆捲風號」鐵人車掃一天拚5區！高雄市長候選人賴瑞隆今（23）日在立委邱議瑩及市議員江瑞鴻、黃飛鳳、張勝富、邱俊憲陪同下，到霞海城隍廟參拜後出發，車掃大樹、大社等地區沿途鄉親特地帶著家鄉出產的甘蔗、鳳梨在路旁等候，「隆捲風號」一到，便上前送給賴瑞隆，用最有在地味的方式獻上祝福。還有鄉親排開鼓陣，揮槌擂鼓助陣，鼓聲與加油聲響徹街頭，「隆捲風號」就在鼓聲中迎風向前。賴瑞隆一行出發前先到九曲堂吃肉圓，象徵圓滿好兆頭。車掃沿途，鄉親在路旁揮手，連經過的駕駛也豎起大拇指。不少年輕朋友等著賴瑞隆「飯撒」，賴瑞隆站在「隆捲風號」上揮手、比出大愛心，一一回應。車速一放慢，鄉親便上前握手，還有熱情支持者在路旁跳起舞來。從鼓陣、農產到年輕人的「飯撒」，沿途鄉親用自己專屬的應援方式為選戰最後5天添上更多的快樂與希望。賴瑞隆接續車掃仁武、鳥松，晚間回到深耕服務十年的本命區前鎮，向一路陪伴他打拚的鄉親當面，也提醒在外打拚的高雄囝仔，11月28日記得返鄉投票。