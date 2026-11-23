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▲房時爀是BTS的老闆，當初他推出該團時，公司正背負許多負債，可以說是背水一戰。（圖／房時爀IG＠hitmanb72）

▲BTS上個週末在高雄開唱，吸引上萬ARMY到場。（圖／高雄市交通局提供）

南韓天團BTS（防彈少年團）上週末才在高雄舉行3場演唱會，為高雄帶來巨大觀光效益，而紅遍全球的BTS為何要取名叫防彈少年團，也讓許多不熟悉BTS的人產生好奇心。事實上，這個名字與他們的老闆、HYBE創辦人房時爀有關，而英文BTS本來是「Bangtan Sonyeondan」縮寫，後來官方也為他們加上「Beyond The Scene」的註解，有「超越現狀」的含意。BTS防彈少年團這個名字乍聽之下給人一種「幼稚、中二」的味道，在他們剛出道時經常被吐槽，但隨著BTS的音樂紅遍全球，防彈少年團也成了大家無法忽視的存在，名字一擺出來就充滿力量感。2013年防彈少年團剛出道時，官方對團名的定義是「阻擋像子彈一樣的批評與時代偏見的音樂團體」，象徵守護十幾歲青少年的青春價值。除此之外，還有一個說法是，這與老闆房時爀的筆名有關。房時爀早在2010年受訪時就曾透露，即將推出的「防彈少年團」名字很有趣，並解釋：「我的筆名『Hitman』指的是暗殺者，（防彈少年團）意思是擋住我的子彈。」曾在南韓當過練習生的YouTuber宋讚養也曾分析，房時爀的姓氏「房」與「防」同音，而「彈」則與誕生的「誕」同音，因此業界也有將「防彈」解讀為「方＋誕」的說法，象徵「房時爀讓這個少年團體誕生」的意思，也代表他把全部心血都壓在這個團體之上。而英文「BTS」單純是韓文羅馬拼音「BangTan Sonyeondan」的字首縮寫。直到2017年7月5日，經紀公司才進一步為BTS賦予「Beyond The Scene」的新定義，意指「超越現狀」以及「不安於現狀，朝著夢想不斷成長的青春」。當時公司表示，此舉是為了讓品牌概念更具普遍性與未來感，以涵蓋團隊隨時間演變的專輯概念與多元活動。至於BTS的粉絲名稱為何叫做「ARMY」，是因為ARMY在英文中意為「軍隊」，由於防彈衣與軍隊總是形影不離，這也象徵著粉絲與防彈少年團永遠在一起的深厚羈絆。而這幾個字母也可以解讀為「Adorable Representative M.C for Youth」的縮寫，意指「值得人們景仰的青年代表」，因此「ARMY」成為BTS的官方粉絲稱號。