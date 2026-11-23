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亞洲股市周一兩樣情，台股在國安基金糖漿進場救市的情況下上揚，韓國雖也準備穩市基金試圖救市，但喊話後效果並不顯著。美股期指週一強勢反彈，輝達股價盤前強彈9%。根據路透與CNBC報導，美股盤前，道瓊工業平均指數期貨上漲 853 點，漲幅達 1.8%；標普 500 指數期貨走高 2.4%；那斯達克 100 指數期貨則勁揚 3%。科技股成為盤前交易的絕對焦點，該板塊在歷經上週的拋售潮後全面走高。亞洲股市採取措施支持市場，此前上週與人工智慧相關的股市暴跌引發了全球風險資產的拋售。輝達（Nvidia）盤前飆升9%，美國總統川普（Donald Trump）在社群平台 Truth Social 上發文表示，希望輝達董事會能重新聘請黃仁勳擔任執行長。其他人工智慧（AI）概念股也隨之走揚：美光科技（Micron Technology）盤前上漲 4%，超微（AMD）上漲 3%，CoreWeave 則大漲 5%。回顧上週，儘管 AI 新創公司 Anthropic 在週四創下破紀錄的掛牌表現，但市場對 AI 交易熱潮的疑慮仍持續驚嚇投資人，拖累美股主要指數重挫。那斯達克綜合指數與道瓊工業指數創下六年多來最慘烈的單週跌幅，也是標普 500 指數自 2025 年 4 月以來的最大單週跌勢，三大主要指數在週末前全數落入修正區間，那斯達克指數今年以來的漲幅更全數回吐。目前市場目光全數聚焦在動盪的科技股交易上，投資人正密切觀察上週的拋售潮是否意味著市場已尋得穩固底部，抑或是股市仍有進一步下探的空間。Roundhill 首席投資策略師佩蒂特（Drew Pettit）表示，週末前出現的無差別拋售（賣壓已從科技股蔓延至其他板塊），是這波跌勢可能即將告終的訊號。不過他也指出，「從基本面來看，底部支撐比目前高出許多；但從技術面來看，多頭需要一連串的催化劑，才能證明長期的獲利成長故事並未破滅。」德意志銀行（Deutsche Bank）分析師里德（Jim Reid）表示，圍繞 AI 交易的恐慌情緒已擴散為更廣泛的避險浪潮（risk-off），促使全球投資人紛紛變現尋求流動性。他在報告中寫道：「這已不再只是單純的科技股拋售。」路透提到，以晶片製造商為權重核心的台灣加權指數上週創下自 1990 年以來的最大單週跌幅；就連科技股比重較低的歐洲股市，也繳出近八個月來最慘烈的單週表現。在政府護盤力道協助穩住市場信心下，台股加權指數週一反彈上漲 2.4%。南韓綜合股價指數（KOSPI）雖延續跌勢，但已從 10 個月低點回升，跌幅收斂至約 3.3%。受惠於市場押注晶片需求強勁，南韓 KOSPI 指數今年上半年曾是全球股市的領頭羊，指數在短短六個月內翻倍成長。然而歷經這波拋售潮後，該指數已自高點腰斬，南韓財長週一也重申，必要時將啟動穩定市場計畫。同時，為遏止跌勢，台灣金融監管機構已下令緊縮股市放空限制。