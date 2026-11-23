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國民黨高雄市長候選人柯志恩今（23）日發布第四支競選CF，提出「山、海、港、科、城」五區均衡願景，擘畫高雄下一階段的發展藍圖。柯志恩表示，自己走遍高雄38區，從傾聽地方聲音的經驗出發，「身分不斷轉變，但我對高雄的使命感，始終不變」，希望讓高雄的發展真正走進鄉親的生活。柯志恩指出，自己在高雄走訪這幾年，聽見許多鄉親的心聲，不少原縣區居民向她反映，高雄這幾年的發展都集中在市區，因此，柯志恩提出「五區均衡」願景，包括未來將在港區規劃商務運籌中心，強化高雄國際港都競爭力；山城發展觀光駐點經濟，讓地方特色轉化為觀光與產業動能；海線則打造智慧漁港及文化走廊，串聯漁業、文化與觀光；科技產業區將建設高科技產業基地，深化高雄產業轉型；都會商業區則推動舊城及商圈再生，活化城市既有空間，讓高雄各區都能找到自己的發展定位。除了五區均衡，柯志恩也提出多項重大城市建設，包括打造「24小時國際機場」大港計畫、建構「海空無人載具科技產業廊帶」、推動「國際郵輪母港計畫」及「智慧漁港計畫」等，從國際交通、港灣、科技到海洋產業全面布局，帶領高雄持續發展，拚出世界舞台。柯志恩表示，自己對高雄的未來有很多想法，也已經做好準備，若上任後首要將成立「高高平等辦公室」，讓各區發揮優勢、縮小區域發展落差。她強調，高雄的發展不能只集中在少數區域，而是要讓山城、海線、港區、科技產業區及都會商業區都能共享城市建設與發展成果。柯志恩最後強調，「高雄很好，但高雄值得更好！」她邀請所有高雄市民一起加入翻轉高雄的行列，讓高雄不只是一座宜居城市，更要成為具備國際競爭力、產業動能與均衡發展的世界城市。另外，柯志恩今天下午也到三民區展開大車掃，除了國民黨提名的議員候選人外，也特別邀請台灣民眾黨提名的議員候選人林于凱一同參加，共同向所有三民區的鄉親拜票，新竹市長高虹安也會在下午五點加入陪同車掃，展現「藍白合」全力拚三民區四席議員全上，齊心翻轉高雄。