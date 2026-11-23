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▲李安每年年底都會返台參加金馬獎，給予華語電影最大的支持，猶如台灣影壇的定海神針，今年也不例外。（圖／NOWNEWS攝影中心）

國際大導演李安縱使長年在海外拍片，每年年底依舊會返台參加金馬獎，給予華語電影最大的支持，猶如台灣影壇的定海神針，今（23）日有網友翻出李安11年前受訪時表示，自己很害怕大家說「我很愛台灣」這句話，因為他覺得愛家鄉是很自然的事，不需要明說，「拿出來講時，很可能是家鄉有問題，或是你有問題」，一番話引來上千人共鳴，「有種想哭的感覺」。一名網友在Threads發文，分享李安2015年接受媒體人陳文茜專訪時所說的一段話，李安當時直言「我很害怕大家說『我很愛台灣』，其實壓力好重。不管是愛國、愛鄉，嘴巴講已經讓我覺得很不自然」，接著說明原因，「因為愛家鄉是很自然的事，不需要講，你本來就會。」李安繼續說：「拿出來講時，很可能是家鄉有問題，或是你有問題！」他還坦言，每次聽到大家說「李安愛台灣」、「台灣愛李安」自己就會覺得好緊張，強調這是真心話，不是謙虛，「像美國開始講『愛國主義』時，就是國家開始出現問題，會考慮是不是還要住在這邊。」許多網友被李安的話觸動，「李安一直是個很清醒的人，他怕的不是愛台灣，而是把『愛』變成一種必須交差的表態或口號」、「聽過一句話：你越想證明你是，你就越不是」、「讓人敬重的演藝人員，愛台灣真的是沒有問題，身為台灣人我驕傲」、「現在看這篇文章很有感觸」、「很有智慧的話！」