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週二鋒面通過全台降雨增多！北部、宜蘭整天陰雨

▲中央氣象署發布本週的天氣預報，週二鋒面通過及東北季風增強，各地降雨機率提高，其中桃園以北、宜蘭地區及中部以北山區降雨較持續。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

東北風增強發布強風特報！沿海浪高約3公尺

▲中央氣象署今（23）日公布最新降雨趨勢。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

3500公尺以上高山有望降雪！雲嘉南空品亮橘色提醒

台灣天氣將出現明顯變化！中央氣象署表示，明（24）日受到鋒面通過、東北季風增強影響，水氣也逐漸增加，各地降雨機率提高，尤其桃園以北、宜蘭及中部以北山區降雨較為持續，可能整天陰雨。受到雲多及降雨影響，北部、宜蘭白天高溫僅19至20度，中部及花蓮約23至25度，南部及台東則有26至29度，到了晚間若水氣與溫度條件配合，3500公尺以上高山不排除出現零星降雪。氣象署指出，週二鋒面通過及東北季風增強，各地降雨機率提高，其中桃園以北、宜蘭地區及中部以北山區降雨較持續，整天容易出現陰雨天氣。中部以北、花東地區及恆春半島有局部短暫雨，南部也有零星降雨機率，外出建議攜帶雨具備用。氣溫方面，受到雲量增加及降雨影響，白天高溫明顯下降，北部及宜蘭約19至20度，中部及花蓮約23至25度，南部及台東約26至29度，各地低溫則變化不大，普遍落在16至19度。離島方面，澎湖陰時多雲、有短暫雨，氣溫20至24度。金門陰時多雲、有短暫雨，15至20度。馬祖陰時多雲、有短暫陣雨，15至18度。此外，明天清晨起東北風增強，台南以北、台東、恆春半島，以及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖局部地區，可能出現平均風力6級以上或陣風8級以上的強風，達強風特報黃色燈號標準。氣象署也提醒，各沿海地區浪高普遍約3公尺或以上，民眾從事海邊活動應提高警覺，避免前往風浪較大的區域。高山天氣方面，明晚若水氣及溫度條件配合，3500公尺以上高山有零星降雪機率，山區活動及行車民眾應留意天氣變化。空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊，24日鋒面通過及東北季風增強，環境風場轉為東北風，中南部位於下風處，污染物稍容易累積。彰化至雲嘉南沿海地區風速較強，可能引發地表揚塵，進而影響空氣品質及能見度。各空品區預報方面，竹苗、宜蘭、花東及澎湖為「良好」等級；北部、中部、高屏及馬祖、金門為「普通」等級；雲嘉南空品區則為「橘色提醒」等級，敏感族群應留意空氣品質變化。