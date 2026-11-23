另外他也被問到國三期末考狀況，開心地回應，「上週已經考完了！已經做好萬全準備投入職棒生涯。」

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巨人簽下14歲關蓮太郎 其實出自自家青訓

關蓮太郎朝氣十足 監督松井秀喜也送上祝福

這讓我感受到大家都很歡迎我，也因此增添更多自信。

背號情定99號 因為偶像是賈吉

主要原因是憧憬洋基外野手賈吉（Aaron Judge），他也描繪出未來夢想，表示目標是盡早爭取到「支配下」

日職讀賣巨人新入團選手發表會今（23）日於東京巨蛋舉行，育成選秀第5輪指名的14歲少年關蓮太郎首次穿上巨人99號球衣亮相，被多方日媒形容朝氣十足，「希望能展現出最年輕球員該有的朝氣與活力，未來全力以赴！」讀賣巨人今年育成選秀會破天荒指名14歲9個月的「國中生捕手」關蓮太郎，創下日職最年輕指名紀錄，也是首次有國中生被指名，引發球界高度關注。日職事務局長中村勝彥日前曾指出，國中生無需提交「職業志願書」，表明巨人指名合乎規定程序。實際上，關蓮太郎原本就在巨人U15青少年球隊「多摩川Boys」打球，只是提早指名自家人的概念。今日入團記者會上，面對從四面八方湧來的熱烈歡呼聲，關蓮太郎笑說，「」致詞時，他特別選用「朝氣十足」這個詞，並展現自己的強項。「捕手最重要的是觀察周遭，並第一個出聲提醒大家。」在休息室裡，內野手增田陸等人也親切地向他搭話：「你就是國中生關同學嗎？」此外，關蓮太郎也收到監督松井秀喜祝福簡訊時，也感動地表示「內心受到觸動。」由於日本《野球協約》規定球員在學期間不得簽約，因此正式簽約及確定背號將等到明年4月國中畢業之後，未來他將就讀全日制高中，放學後跟著巨人三軍一起練習。他在國中球隊時期都穿著99號球衣，，「將來希望能穿上巨人99號球衣。」另外，現場記者也關心他國三期末考的狀況，關蓮太郎開心地說，「上週已經考完了！目前已經做好萬全準備，能夠全心投入職棒生涯的備戰之中。」