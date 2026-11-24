皮克敏手遊《Pikmin Bloom》將在11月27日至11月29日「2026 Pikmin Bloom之旅：各地挑戰神戶場（與周邊區域）」，為紀念活動登場，官方提供促銷代碼「26KBJOURNEYPC」，只要到「皮克敏網路商店」輸入促銷代碼，就能獲得「額外欄位、探險無人機、100片藍色花瓣」，以及可以拿到「蘑菇券」的「各地挑戰：活動前置任務」券。
🟡皮克敏促銷代碼活動
📌促銷代碼：26KBJOURNEYPC
📌領取方式：皮克敏網路商店>右上角三條線>兌換優惠>輸入代碼
📌組合包內容：額外欄位、各地挑戰：活動前置任務券、探險無人機、100片藍色花瓣
《Pikmin Bloom》指出，若要兌換代碼，請使用 Pikmin Bloom 帳號的登入資訊進行登入，簡單來說，「要用網站的皮克敏商店，手機APP無法直接領取」；每位使用者可使用一次代碼。
本次促銷代碼的獎勵中，拿到「各地挑戰：活動前置任務」券後，玩家任務欄會多出「摧毀3朵蘑菇」，完成任務後就可以獲得一張「免費蘑菇挑戰券」。
此外，《Pikmin Bloom》在「2026 Pikmin Bloom之旅：各地挑戰神戶場（與周邊區域）」之前，也確定會先舉辦一場Party Walk，全球《Pikmin Bloom》玩家都能透過連結、QR Code參與，時間從11月26日持續至11月29日，所有參加者都能獲得30片藍色繡球花花瓣。
🟡《Pikmin Bloom》官方Party Walk
📌步步通神戶
■活動期間：2026年11月26日09:00至2026年11月29日22:59（台灣時間）
■報名連結
■獎勵：30片藍色繡球花花瓣
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📌促銷代碼：26KBJOURNEYPC
📌領取方式：皮克敏網路商店>右上角三條線>兌換優惠>輸入代碼
📌組合包內容：額外欄位、各地挑戰：活動前置任務券、探險無人機、100片藍色花瓣
本次促銷代碼的獎勵中，拿到「各地挑戰：活動前置任務」券後，玩家任務欄會多出「摧毀3朵蘑菇」，完成任務後就可以獲得一張「免費蘑菇挑戰券」。
此外，《Pikmin Bloom》在「2026 Pikmin Bloom之旅：各地挑戰神戶場（與周邊區域）」之前，也確定會先舉辦一場Party Walk，全球《Pikmin Bloom》玩家都能透過連結、QR Code參與，時間從11月26日持續至11月29日，所有參加者都能獲得30片藍色繡球花花瓣。
🟡《Pikmin Bloom》官方Party Walk
📌步步通神戶
■活動期間：2026年11月26日09:00至2026年11月29日22:59（台灣時間）
■報名連結
■獎勵：30片藍色繡球花花瓣