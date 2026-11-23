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隻身在國外經歷博士資格考 沈伯洋：其他都不是什麼壓力

選舉倒數5天，民進黨台北市長候選人沈伯洋今（23）日晚間8時許於社群直播與支持者互動，被問及人生中壓力最大是否就是現在選舉，沈伯洋坦言，選舉壓力值蠻小的，到現在選得蠻開心的，透露人生中壓力最大的階段是過去念博士班的時候，資格考沒過就不是博士候選人了，沒過就直接掰掰離開學校，又是用英文考試，壓力非常非常巨大，自從人生度過博士資格考後，「其他都不是什麼壓力了」。沈伯洋今日直播，解惑不少人好奇現在是否為人生壓力最大時刻，他坦言選舉壓力值小，選得蠻開心的，壓力最大的時候是念博士班之際，要看很多書很多文獻，很多時候就是一天要看一本書加上文獻，而博士資格考沒考過就不是候選人，沒考過就掰掰離開學校，所以壓力很大，自己隻身在國外唸書，博士資格考是壓力最大的一年，過去經歷很多考試，研究所是榜首、考律師、公費也是榜首，沒有太大壓力。沈伯洋說，加上博士候選人考試又是用英文，壓力非常非常巨大，完全體會海外學生唸書的心情跟壓力，人生度過博士資格考壓力，其他都不是什麼壓力，另外還有第一次教書壓力也蠻大的，如果教不好學生走了一半，補習班就跟你說就掰掰了，有沒有辦法口才好讓學生願意留下來，稍微覺得有壓力，後來發現自己話蠻多的，也很擅長教書。沈伯洋也透露，當初被不同補習班挖角，包括高中升大學、國中升高中，自己的理想是想教準備進入社會的人，想告訴大家什麼是公平正義、不公不義，怎樣關心政治來改變這個世界，高中講這個太沉重了，不然其實教高中生是當時薪資開最好的。