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詹江村曬影片控砍樹種光電

黃世杰還原始末反擊政治操作

太陽光電板設置爭議延燒，民進黨桃園市長候選人黃世杰遭國民黨桃園市議員詹江村指控，黃世杰父親黃金德在任職農田水利會總幹事時，疑似將水利溝灌溉渠道旁的樹木砍光，就是為了種光電。對此，黃世杰反擊強調，相關政策早在鄭文燦市長任內暫停推動，要國民黨別再藉此進行政治操作。詹江村今（23）日以「看看黃世杰家鄉」為題在臉書PO出相關太陽光電板設置影片表示，這是觀音鄉親看不下去當地狀況向他陳情，質疑光電板清洗如何管理？清洗產生的廢水會不會流向農地？並直指，埤塘光電的爭議，黃金德黃世杰父子絕對脫不了關係，被追問了好幾天，黃世杰就是不面對。在地里長劉家順也痛批，內定里有7口桃園農田水利會大埤塘，鄭文燦時代已經核發2口許可設置光電板，要不是自己帶里民抗爭，這2口埤塘已經無法養魚，真是看不慣這些一到選舉就鋪天蓋地謊話連篇的愚弄選民口水戰。張善政競辦發言人莊鎧毓也痛批，黃世杰對自己家族與家鄉的環境問題隻字不提，面對埤塘光電、砍樹毀農田的質疑選擇裝聾作啞，反而持續攻擊張善政，拿桃園市議員候選人古振豐被控涉入20多年前少女毒品死亡案出來消費，企圖轉移焦點，「你對得起養育你的觀音鄉親嗎」？針對藍營指控，黃世杰也在接受媒體訪問時強調，2016至2017年左右，中央希望能發展綠能，當時確實有個計劃，地方政府或水利會都是被動配合政策。由於配套法令不是很完善，因此在鄭文燦任內就已經暫停推動，後續中央也沒有持續推動，計畫也沒有再重啟。黃世杰表示，桃園的埤塘是地方固有的重要文化資產，也是在生態、農田的灌溉，還有環境保育的功能，這是需要被重視的資產，所以也指定了多處濕地。因此，現在已經不存在重啟光電這個議題，國民黨卻為選舉把桃園人重視的埤塘文化，當作是政治操作、攻防的工具，覺得相當的遺憾。