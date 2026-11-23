我是廣告 請繼續往下閱讀

選戰進入倒數5天，周末包括資深媒體人王瑞德、行政院秘書長張惇涵以及高雄市觀光局長高閔琳，接連在大岡山地區陪同高雄市議員第三選區提名8號候選人蔡秉璁進行車隊掃街。這更是張惇涵擔任行政院祕書長以來，第一次車掃輔選。高閔琳也以2022年「399票之差」痛徹心扉的歷史為鑑，強調絕不能讓大岡山遺憾重演。張惇涵首次車掃輔選就獻給台大學弟蔡秉璁，張惇涵指出過去工作期間與蔡秉璁有很深的互動，對於他服務和建設的專業非常有信心，憑藉著過去蔡秉璁的努力和專業，絕對可以對接中央與地方建設，也懇請鄉親在最後關頭拉他一把，讓中央地方建設無縫接軌。王瑞德表示，自己長期跑社會與政治新聞，看過無數政壇人物，他觀察候選人不是看表面口號，而是看「抗壓性」與「會不會做事」。王瑞德強調，新人往往因為知名度不如現任者而陷入苦戰，呼籲大岡山鄉親不要以為「年輕人穩了」就不出來投票，務必給這位耐操耐磨的實戰派新人一個機會。曾任兩屆大岡山區市議員、現任高雄市觀光局長的高閔琳，今天重返熟悉的大岡山街頭，語重心長地向鄉親發出「搶救警報」。高閔琳回顧2022年高雄市議員選舉的慘痛教訓指出，當時大岡山選區民進黨提名三席，最終卻因選民過度樂觀、配票失衡，導致陳慶鴻以15,741票成為「落選頭」，與當選門檻僅僅相差399票。高閔琳坦言，399票的差距不僅是團隊心中最深的遺憾，更讓大岡山在過去四年少了一席為地方爭取建設的關鍵力量。她強調，蔡秉璁同樣面臨新人搶攻第三席的險峻局面，只要每個里少幾張票，四年前的悲劇就會重演，呼籲大岡山鄉親別忘記當初的心痛，這次用選票守護蔡秉璁，別讓過去的遺憾再度發生。蔡秉璁指出，高閔琳及張惇涵分別是他學生及幕僚時代非常重要的啟蒙者，看著學長姐對公眾事務的熱情及執著，也成為他必須回到家鄉服務的動力，大岡山正站在產業升級與城市轉型的十字路口，自己累積十年的中央部會與地方服務經驗，將持續走遍大岡山每一個角落。