中央氣象署表示，新一波鋒面今（24）日通過台灣，周三、周四（11月25日至11月26日）受華南雲雨區及東北季風影響，全台降雨機率提高，中部以北、東半部天氣轉濕涼，周五（11月27日）水氣減少、天氣短暫回穩。不過，周六投票日（11月28日）又有東北季風南下，台北、北海岸及東半部仍有降雨機率，提醒民眾外出投票留意天氣變化。
今天天氣：鋒面通過 北台灣降雨時間長
11月24日今天的天氣，氣象署提及，鋒面通過及東北季風增強，水氣增多，各地降雨機率高，尤其桃園以北、宜蘭及中部以北山區降雨較持續，整日陰雨，中部以北、花東、恆春半島有局部短暫雨，而南部也有零星降雨機率，外出建議都要攜帶雨具備用。
氣溫方面，因雲多下雨，白天高溫下降，北部及宜蘭僅19、20度，中部及花蓮為23至25度，而南部及台東則是26至29度，不過低溫則變化不大，各地普遍為16到19度；晚起若水氣跟溫度配合，3500公尺以上高山有零星降雪機率。
今天空氣品質
良好：竹苗、宜蘭、花東、澎湖
普通：北部、中部、高屏、馬祖、金門
橘色提醒：雲嘉南
環境部提及，鋒面通過及東北季風增強，環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海地區風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。
明天天氣：東北季風增強 華南雲雨區東移
11月25日明天的天氣，氣象署說明，東北季風影響，各地天氣偏涼，早晚天氣仍涼，華南雲雨區東移，各地皆有降雨的機率，中部以北地區有短暫雨，宜花地區有局部短暫雨，南部、台東、恆春半島有零星短暫雨。
一周天氣：周五天氣短暫回穩 周六投票日北部仍有雨
氣象署提到，周五東北季風減弱、水氣減少，剩下東半部、恆春及北部山區有局部短暫雨，周六投票日至下周一，馬上又有另一波東北季風影響，但水氣不多，周六北海岸、東半部、恆春有局部短暫雨，大台北、北部山區有零星降雨，周日、下周一都是晴到多雲，僅東半部有零星降雨，體感偏乾冷。
氣溫方面，氣象署提及，明後兩天，中部以北、東半部高溫下降至20度左右，早晚低溫約15至16度，局部空曠地區更低，南台灣降溫則不明顯，周四氣溫會逐漸回升，周五恢復和今天類似的溫暖舒適天氣。周六白天高溫，北部、宜花23至25度，中南部、台東26至29度，早晚低溫各地17至20度。
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11月24日今天的天氣，氣象署提及，鋒面通過及東北季風增強，水氣增多，各地降雨機率高，尤其桃園以北、宜蘭及中部以北山區降雨較持續，整日陰雨，中部以北、花東、恆春半島有局部短暫雨，而南部也有零星降雨機率，外出建議都要攜帶雨具備用。
氣溫方面，因雲多下雨，白天高溫下降，北部及宜蘭僅19、20度，中部及花蓮為23至25度，而南部及台東則是26至29度，不過低溫則變化不大，各地普遍為16到19度；晚起若水氣跟溫度配合，3500公尺以上高山有零星降雪機率。
良好：竹苗、宜蘭、花東、澎湖
普通：北部、中部、高屏、馬祖、金門
橘色提醒：雲嘉南
環境部提及，鋒面通過及東北季風增強，環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海地區風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。
明天天氣：東北季風增強 華南雲雨區東移
11月25日明天的天氣，氣象署說明，東北季風影響，各地天氣偏涼，早晚天氣仍涼，華南雲雨區東移，各地皆有降雨的機率，中部以北地區有短暫雨，宜花地區有局部短暫雨，南部、台東、恆春半島有零星短暫雨。
氣象署提到，周五東北季風減弱、水氣減少，剩下東半部、恆春及北部山區有局部短暫雨，周六投票日至下周一，馬上又有另一波東北季風影響，但水氣不多，周六北海岸、東半部、恆春有局部短暫雨，大台北、北部山區有零星降雨，周日、下周一都是晴到多雲，僅東半部有零星降雨，體感偏乾冷。
氣溫方面，氣象署提及，明後兩天，中部以北、東半部高溫下降至20度左右，早晚低溫約15至16度，局部空曠地區更低，南台灣降溫則不明顯，周四氣溫會逐漸回升，周五恢復和今天類似的溫暖舒適天氣。周六白天高溫，北部、宜花23至25度，中南部、台東26至29度，早晚低溫各地17至20度。