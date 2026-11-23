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延續「打開公所」構想！納入漂書與電子紙站牌

友善長輩與輪椅族！擬引進AI分析路況調整班次

選戰進入最後倒數，新竹縣長候選人鄭朝方再端公共運輸改善政見，今（23）日表示未來將以竹北「星際候車亭」為成功經驗，把結合漂書書櫃、低耗電電子紙站牌與在地地景文化的特色候車亭，逐步推展至新竹縣13鄉鎮市。同時將優先盤點校園、醫療院所、市場及轉乘站周邊動線，並評估運用AI分析歷史行車紀錄與即時路況，提升到站預估準確度與調整班次，讓鄉親每一趟日常出門都更安心。鄭朝方針對候車亭再提出想法，並指出星際候車亭延續「打開公所」的構想，透過漂書書櫃把閱讀空間延伸到街上，也以低耗電電子紙站牌提供預估到站時間與末班車動態；過去也有其他城市融入海洋意象候車亭等，針對接電不易的站點規劃太陽能電子紙站牌，新竹縣也能依各站的使用需求與環境條件，選擇合適的設計與技術。鄭朝方認為，特色候車亭要從鄉親的日常出發。沿海站點可依季風與日照安排開口及遮蔽，讓等車的人有地方避風；客庄可從街屋尺度、屋簷與地方工藝取材，讓候車亭自然融入街景；山區則可邀請部落共同規劃，討論如何在站名與候車空間呈現在地語言與文化。鄭朝方表示，將優先盤點校園、醫療院所、市場及轉乘站周邊，並把班次較少、候車時間較長的站點納入評估。除了遮陽避雨、夜間照明與座椅，也要檢視從人行道走到候車亭、再到上車處的動線，讓長輩、輪椅使用者與推嬰兒車的家長都能安心候車。鄭朝方強調，智慧候車要從站牌延伸到整段旅程。未來將整合縣內公車動態資訊，依站點條件布建電子紙站牌，並評估運用AI分析歷史行車紀錄與即時路況，提升尖峰或壅塞時段的到站預估準確度；同時將運用搭乘與轉乘資料，檢視放學時段班次夠不夠、就醫回程有沒有車、跨鄉鎮轉乘接不接得上，作為調整班次與接駁服務的依據。他表示，從走得到、等得安心，到接得上下一班車，公共運輸的改善要讓鄉親在每一趟日常出門時感受得到。