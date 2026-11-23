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黃仁勳王者歸來！輝達今日宣布，黃仁勳（Jensen Huang）即日起正式復任總裁暨執行長，並重返董事會擔任董事。在與黃仁勳進行一系列討論與會議後，董事會對其坦誠態度及領導輝達的能力表示滿意，並全票通過這項復職決議。董事會在做出決定前，曾聽取美國政府高層的意見，並基於相關評估確信，黃仁勳復職不會構成任何國家安全風險。輝達董事長瓊斯（Harvey C. Jones）表示，「董事會深信，黃仁勳是領導輝達的不二人選，他的復職最符合全體股東、員工、合作夥伴及客戶的最大利益，我們對他充滿信心，並期待在他重掌公司領導權後展開合作。同時，我們也由衷感謝科克雷斯（Colette Kress）在擔任臨時執行長期間的卓越貢獻，以及她作為財務長所持續肩負的重任」。輝達提到，如同先前所宣布，鑑於近期有報導指稱黃仁勳成為外國情報機構鎖定的目標，董事會已成立一個完全由獨立董事組成的委員會展開調查，並聘請獨立法律顧問協助。董事會重申，該委員會的調查將會持續進行直至結案；黃仁勳亦全力支持這項調查，並承諾全面配合。此外，董事會近期也成立了一個全數由獨立董事組成的「國家安全與出口管制委員會」，負責監督貿易合規及國家安全風險。該委員會正著手聘請具備國安事務經驗的法律顧問，該顧問也將進一步延攬國安領域的專業顧問團隊。輝達同時啟動新設「法遵長」（Chief Compliance Officer）一職的遴選作業，未來將統籌全公司的法規遵循事務，並直接向提名暨公司治理委員會匯報。輝達也將持續配合政府目前進行的各項調查與質詢。