我是廣告 請繼續往下閱讀

▲美股（圖／美聯社／達志影像）

輝達下台風暴出現大逆轉！黃仁勳因婚外情風波辭職，短短11天後，輝達董事會就在美國時間23日宣布，黃仁勳即日起復職，重新擔任總裁、執行長和董事。消息一出，輝達盤前股價暴漲約27%。這段期間，輝達經歷市值蒸發逾1兆美元的股災，連川普、馬斯克都出面喊話力挺，如今黃仁勳終於回歸。輝達董事會在聲明中表示，經過和黃仁勳多次對談，董事會認可他的坦誠和領導能力，全票通過讓他復職。董事會也特別強調，決定過程中參考了美國政府高層的意見，並據此確信黃仁勳復職不會構成國安風險。黃仁勳回應表示，很榮幸能回到輝達，會以「最大的謙卑和全新的承諾」承擔這份責任。臨時執行長克雷斯（Colette Kress）將回任財務長，瓊斯（Harvey Jones）繼續擔任董事長。回顧這場風暴，黃仁勳11月12日宣布辭職，由財務長克雷斯出任臨時執行長，新思科技前執行長瓊斯則成為輝達33年來第一位董事長。之後，美國參議院銀行委員會要求黃仁勳出席聽證，財長貝森特（Scott Bessent）也公開要求輝達董事會從外部找新執行長，並在10天內說明出口管制合規問題。股市也跟著崩跌。據CNBC報導，董事會16日傳出「無意讓黃仁勳回鍋」，輝達股價當天下跌超過4%。黃仁勳17日表態「願意回任」，但瓊斯在財報會議上直言，董事會「無意讓他回任執行長」。輝達上週五（20日）單日重挫14%，全週下跌23%，是2008至2009年金融海嘯以來最慘的一週，連續7個交易日累計跌了28%，黃仁勳辭職以來市值蒸發超過1兆美元。就在市場一片悲觀時，風向在週末突然轉變。貝森特22日上CBS節目時被問到輝達是否該找外部人選，他回答：「我說過他們應該找外部的人，但他現在就在外部了。」外界解讀，這等於替黃仁勳回鍋開了一扇門。川普也在同一天深夜於Truth Social發文：「我希望輝達董事會重新聘用黃仁勳。這對公司和美國都是最好的事。」這是川普第一次公開要求輝達董事會讓黃仁勳復職，輝達股價週一盤前隨即上漲約8%至10%。不到一天，董事會就宣布黃仁勳復職，盤前漲幅隨即擴大到約27%。黃仁勳下台期間，矽谷大老也一路挺他。馬斯克18日出席《紐約時報》DealBook峰會時，形容開除黃仁勳「就像在連勝時把喬丹踢出球隊」，他也加入了要求黃仁勳復職的線上連署，連署人數超過19萬人，其中約1萬人自稱是輝達現任員工。不過，黃仁勳的考驗還沒結束。輝達董事會表示，由獨立董事組成的委員會對黃仁勳的調查仍會繼續進行到結束，黃仁勳也將全力配合。輝達也宣布將招募新的首席合規長。據報導，黃仁勳預計12月1日出席國會聽證，美國證交會（SEC）也已經對輝達的財務揭露展開民事調查，這些調查不會因為他復職而停止。