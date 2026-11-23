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▲金泰亨在IG放上一張台式便當盒的照片，引來阿米瘋狂猜測裡頭是什麼食物。（圖／金泰亨IG@thv）

BTS（防彈少年團）近日在高雄舉行3場《ARIRANG》演唱會，期間品嘗不少台灣美食，連帶提升店家、品牌的知名度，不過成員金泰亨（V）昨（22）日一則動態卻令阿米感到疑惑和糾結，原來他貼出一張台式便當的照片，但僅秀出盒外「精緻美食」4字，並沒有打開展示食物，引來5萬人按讚熱議。昨天，金泰亨在IG限時動態分享多樣台灣食物，有米其林一星粵菜餐廳「雋 Gen」的金魚蝦餃、老江紅茶的牛軋餅、武廟大川現烤蛋糕，還有他手拿方師傅奶酥麵包、菠蘿麵包的影片，以及與成員一起大啖銘邦港園牛肉麵、豬腳和涼拌小黃瓜等日常畫面。不過其中一張照片，只見金泰亨拿手機拍下一個置於桌上的台式便當，旁邊放著一根叉子，但並沒有打開盒蓋展示裡頭的食物，該張相片被阿米截圖放上Threads，寫下「不是！金泰亨你倒是拍個打開來的樣子啊！？一堆便當店都這個便當盒捏！」該篇貼文吸引5.7萬人瀏覽，一票阿米笑翻，「我原本以為他下一張限動是打開來的照片，譬如說炒飯炒麵之類的」、「他會不會以為精緻美食四個字是店名」、「全台5萬間餐廳都是這種餐盒～急屎」、「誰來告訴他，要掀開來拍！這樣永遠是個謎」、「高雄人：成功守住一家店，Yes」，也有人認為偶像可能是覺得便當盒很美觀、有「台灣感性」的味道，才會如此呈現。