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輝達今（23）日重磅宣布，董事會投票通過，黃仁勳（Jensen Huang）即日起正式復任總裁暨執行長，並重返董事會擔任董事。消息一出美股盤前立刻狂噴，黃仁勳回歸後心聲也首度曝光。根據輝達官網發布聲明，輝達董事長瓊斯（Harvey C. Jones）表示，董事會深信，黃仁勳是領導輝達的不二人選，他的復職最符合全體股東、員工、合作夥伴及客戶的最大利益，我們對他充滿信心，並期待在他重掌公司領導權後展開合作。黃仁勳重返輝達的心聲也曝光，他在聲明中表示，「能夠重返輝達，在新一波工業革命的開端領導這家全球最具影響力的科技企業之一，我深感榮幸，我將懷抱最大的謙卑與全新的承諾，肩負起這份重任。」黃仁勳強調，「我要感謝輝達董事會在此過程中的信任與審慎考量，特別感謝董事長哈維·瓊斯的領導，以及科萊特·克雷斯與高階主管團隊在此期間對輝達的帶領。我也衷心感謝全體員工、股東、業界領袖及全球合作夥伴的鼎力支持。最重要的是，感謝我家人的愛與陪伴。我已經迫不及待要重返工作崗位了。」