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▲基隆商工全場狂飆12記三分球，最終以96：84力克新民，繼104學年度拿下第8名後，相隔10個賽季再度踏進12強。（圖／高中體總提供）

🔥A組：南湖高中、光復高中、松山高中、彰縣成功、能仁家商、高苑工商

🔥B組：東泰高中、南山高中、基隆商工、三重商工、錦和高中、北市成功

115學年度HBL高中籃球聯賽男子組16強預賽於今（23）日正式落幕，隨著最終日基隆商工與錦和高中先後搶下最後兩張門票，本屆男子組12強複賽名單全數出爐。兩支傳統勁旅泰山高中與東山高中雙雙在預賽止步；反觀基隆商工則在最終日轟下高分突圍，相隔10個賽季、11年重返12強舞台。預賽最終日兩場「Win or Go Home」晉級生死戰打得扣人心弦。基隆商工迎戰面臨背水一戰的新民高中，雖然首節結束一度以22：25微幅落後，但基商次節起迅速找回招牌快節奏跑轟，全場狂飆12記三分球，最終以96：84力克新民，繼104學年度拿下第8名後，相隔10個賽季再度踏進12強。壓軸登場的最後一張門票爭奪戰，由錦和高中對決中信高中。錦和高中賽前雖面臨3名三年級主戰班底因傷缺陣的利空，但總教練賴運昌祭出「全員皆兵」的高壓防守與車輪戰策略，板凳群合力貢獻高達42分，其中替補上陣的黃柏鈞攻下全隊最高19分，帶領錦和以80：68勝出，成功搭上12強末班車。相較於基商與錦和的驚喜突圍，本屆16強預賽則有兩支傳統強權提前中箭落馬。被分在B組的東山高中，在面對地主高苑工商的關鍵一役中，雖開賽一度掌控局勢，卻遭高苑留學生梅森高爾默與謝存鋐聯手翻盤，終場72：82吞敗，成為本屆首支確定在16強預賽止步的隊伍。另一支傳統勁旅泰山高中同樣命運多舛，去年連16強都沒打進的泰山先在預賽不敵衛冕軍松山高中，接著在昨日與北市成功的晉級殊死戰中，儘管詹竣丞狂轟全場最高35分、球隊一度握有17分領先優勢，卻在末節遭北市成功強勢反撲，最終以94：96遭2分逆轉吞敗，無緣晉級。115學年度HBL男子組12強複賽將於12月14日至20日首度移師新竹縣立體育館舉行。12支勁旅將分為A、B兩組進行單循環賽，各組前3名共6隊直接晉級8強，分組第4至6名則須透過外卡賽爭奪最後兩張8強門票：