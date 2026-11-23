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輝達董事會在美國時間23日宣布，黃仁勳即日起復職，盤前股價大漲超過25%，市場一片歡騰。不過，外媒也開始追問：一週前才說「無意讓他回任」的董事會，為什麼突然全票大轉彎？更關鍵的是，針對黃仁勳的調查還沒結束，如果之後出現不利的結果，他有可能二度下台。《耶路撒冷郵報》指出，輝達這次讓黃仁勳回鍋，和董事會幾天前排除他回任的決定完全相反。加密貨幣媒體Crypto Briefing也點出，最引人注意的是這次是全票通過，因為同一個董事會不到一週前才拒絕讓他回來。董事長瓊斯（Harvey Jones）17日在財報電話會議上才明確表示，董事會全票接受黃仁勳辭職，「無意讓他回任執行長」。但6天後，董事會就在聲明中改口，稱經過和黃仁勳多次對談，董事會認可他的坦誠和領導能力。董事會也在聲明中特別提到，決定過程中參考了「美國政府高層」的意見，並據此確信黃仁勳復職不會構成國安風險。不過，聲明並沒有說明是哪位官員提供意見。就在董事會宣布前一天，美國總統川普才在Truth Social發文，要求輝達董事會重新聘用黃仁勳，財長貝森特（Scott Bessent）也在電視節目上鬆口，替黃仁勳回鍋開了一扇門，讓外界更加好奇董事會轉彎的真正原因。外界更擔心的是，黃仁勳的風波並沒有因為復職而結束。輝達董事會在聲明中坦言，外界報導黃仁勳是外國情報行動的目標，董事會先前已成立只由獨立董事組成的委員會進行調查，並聘請獨立律師，調查會繼續進行到結束，黃仁勳也表示會配合。但到目前為止，輝達沒有公布任何調查結果。《財星》雜誌早在黃仁勳復職前就發表評論警告，如果讓黃仁勳復職後，調查才出現對他不利的結果，輝達可能被迫第二次突然更換執行長。除了公司內部調查，黃仁勳還要面對外部壓力。美國參議院銀行委員會已要求他出席公開聽證，說明輝達晶片出口和新加坡公司Megaspeed的問題。據報導，美國證交會（SEC）也已經對輝達的財務揭露和會計做法展開民事調查，和黃仁勳緋聞對象黃樂（Alice Huang）相關的多項調查，目前則由美國司法部主導。公司治理專家的批評也可能再度浮上檯面。美國《時代》雜誌在黃仁勳復職前就曾發表評論指出，一個可以被連署推翻的董事會就失去了存在的意義，並批評輝達董事多年來對黃仁勳太過順從，如果在外界壓力下改變決定，只是延續這種習慣。耶魯大學管理學院的評論更直言，如果力挺黃仁勳的連署陣營勝出，輝達「實質上就變成獨裁」。