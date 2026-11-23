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羅智強讚張嘉郡具國際視野、為農民爭權益

盤點褒忠近年建設成果

張嘉郡：推動有才寮排水治理、擴大老人食堂據點

雲林縣長候選人張嘉郡今（23）日在立委羅智強陪同下，前往褒忠鄉車掃、拜票，不少鄉親加油打氣並燃放鞭炮迎接。張嘉郡表示，感謝羅智強在選前關鍵時刻特別南下幫忙，兩人前年曾攜手在雲林舉辦青年營隊，鼓勵青年關心公共事務、參與地方發展，讓她感受到好戰友之間的情誼與鼓勵。未來將延續教育醫療、防洪治水、社會福利及文化保存等既有基礎，持續完善地方建設，並加速推動褒忠產業園區設立。羅智強表示，張嘉郡在立法院問政認真，長期關心地方發展並為農民爭取權益，不僅熟悉雲林地方需求，也具備國際視野，對雲林未來發展有明確方向與擘劃；他肯定張嘉郡的能力與努力，認為她有能力接下雲林縣長張麗善打下的基礎，呼籲雲林鄉親全力支持張嘉郡，讓人才順利接棒。回顧近年褒忠鄉建設，張嘉郡指出，當地在偏鄉醫療與教育環境均有進展，包括提供衛星式偏鄉學校巡迴醫療服務，於潮厝國小設置牙科診療設備，改善潮厝國小、龍巖國小運動場地及褒忠國中活動中心，並配置智慧黑板與平板電腦；治水與交通方面，近年投入約4億元推動馬公厝大排治理、褒忠二號橋改建、六塊中排右岸應急工程及雨水下水道改善，另投入逾1.4億元改善農水路、逾2.25億元辦理道路修復及清潔維護。張嘉郡表示，褒忠近年持續完善長者照顧服務，目前已有9處長青食堂並設置銀髮健身俱樂部，也透過社區活動中心及老人會文康中心修繕，提供長者照顧與休閒空間；在地方文化傳承部分，馬鳴山五年千歲大科登錄為國家重要民俗，馬鳴山鎮安宮成立全國首座國家重要民俗文化中心，並透過五年千歲吃飯擔文化節及褒忠花鼓文化節延續宗教信仰與傳統文化。針對褒忠未來發展，張嘉郡說，將持續推動有才寮排水上游治理工程以提升防洪能力，並協助虎尾分局龍岩派出所辦公廳舍整修，改善警政服務環境；產業與社福方面，將加速褒忠產業園區設立以創造更多就業機會，同時擴大老人食堂據點，完善長者接送及社區照顧服務，讓褒忠在產業發展、生活安全與高齡照顧上持續進步。