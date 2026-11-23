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輝達董事會在美國時間23日宣布，黃仁勳即日起復職，盤前股價大漲超過25%。不過，這場「一週大轉彎」也讓公司治理專家擔憂。早在黃仁勳復職前，美國《時代》雜誌、耶魯大學管理學院等多方評論就警告，如果董事會在連署和外界壓力下讓步，等於讓董事會形同虛設，輝達恐怕會變成一家「獨裁公司」。輝達董事長瓊斯（Harvey Jones）17日在財報電話會議上，才明確表示董事會全票接受黃仁勳辭職，「無意讓他回任執行長」。但6天後，董事會卻全票通過讓黃仁勳復職，理由是經過和黃仁勳多次對談，董事會認可他的坦誠和領導能力，並參考了美國政府高層的意見。黃仁勳下台後，矽谷掀起一波「救黃仁勳」運動。馬斯克、Y Combinator執行長陳嘉興（Garry Tan）都在要求黃仁勳復職的連署上簽名，輝達大股東Altimeter創辦人格斯納（Brad Gerstner）和Atreides投資長貝克（Gavin Baker）也寫信給董事會，要求「不要急著取代黃仁勳」。美國《時代》雜誌17日刊出評論，直言黃仁勳不該復職。文章指出，一個可以被連署推翻的董事會就沒有存在的意義，並批評輝達董事多年來對黃仁勳太過順從，直到最後才介入，如果現在又在外界壓力下改變決定，只是延續這種順從的習慣。文章也強調，當董事會無法再信任執行長時，撤換他是董事會的職責。耶魯大學管理學院網站也刊出評論，標題直接寫著〈輝達應該拒絕黃仁勳回鍋〉，並質問：「到底是誰在治理輝達？是董事會，還是科技兄弟的暴民？」評論指出，黃仁勳離開不到3天，支持者就組成「作戰室」，向董事會和白宮施壓，還附上一封自稱有超過13萬人連署、但無法核實的公開信。評論也點名Telegram創辦人杜洛夫（Pavel Durov）。杜洛夫曾在網路上替黃仁勳抱屈，稱黃仁勳「犯了一個菜鳥錯誤：他有董事會」。耶魯評論認為，這句話正好說明了這場復職運動背後的心態，並警告如果連署派勝出，輝達「實質上就變成獨裁」。不少專家也早就點出，輝達長年高度依賴黃仁勳一人。耶魯大學管理學院教授桑能菲爾德（Jeffrey Sonnenfeld）先前接受CNN訪問時批評，輝達董事會沒有接班計畫「太離譜了」，黃仁勳還吹噓自己有60名直屬部下，「這太瘋狂了」。諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）也曾發文批評，科技大老力挺黃仁勳，反映的是矽谷的「獨裁創辦人症候群」。《財星》雜誌也在19日刊出評論，認為董事會當時表態不讓黃仁勳回任，是董事會「比較站得住腳」的決定之一，並批評董事會對股東交代的細節有限。評論也警告，如果讓黃仁勳復職後，調查才出現不利的結果，輝達可能被迫第二次突然更換執行長。