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輝達周一（23日）重磅宣布，黃仁勳重新回任總裁與執行長職務，並重返董事會擔任董事，這項決議已經董事會通過。美國總統川普稍早也發聲，強調黃仁勳是美國的至寶，認為輝達做出了正確的決定。川普在社群平台發文表示，輝達董事會做出了一個正確且妥當的決定，讓黃仁勳重返執行長（CEO）的職位。這個國家需要黃仁勳在輝達的領導力，這不僅是為了確保該公司的成功與繁榮，更是為了保障美國的經濟。川普強調，美國政府沒有理由相信黃仁勳重返輝達會對國家安全構成任何風險。美國司法部長也已確認，美國政府並未掌握任何證據顯示他曾從事任何違法行為。川普強調，「就我個人而言，我認識黃仁勳，他是一位偉大的愛國者，也是國家的至寶。此外，輝達應繼續對公司遵守美國出口管制的情況進行徹底的內部調查，以確保其履行法律義務以及保護美國國家安全的愛國責任。恭喜黃仁勳、輝達董事會、美國人民乃至全世界！」