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不想承接家業 沈伯洋數學好也不念經濟研究所

強調數學連貫性很重要 沈伯洋提醒家長觀察一件事

選舉倒數5天，民進黨台北市長候選人沈伯洋今（23）日晚間8時許於社群直播與支持者互動，而其過去答應要教授如何學數學方式，強調要應付考試，數學沒有「不會就不會」這件事，數學最大特色就是「連貫性」，如果有地方學不好後面就會學不好，提醒家長如果發現孩子在數學方面突然掉下來或卡住，一定要幫助他。另提及過去數學是自己的強項，甚至有老師建議他是否去念經濟研究所，但自己一旦念經濟，爸爸就會希望他承接家業，自曝「我不太想接家裡生意，對不起爸爸，孩兒不孝」。沈伯洋說，數學是自己的專長，其實照理說應該念二三類，但那時候還是比較想念一類，社會組是沒有念微積分的，但自己對微積分有興趣所以開始自學，這也是為什麼在大學的時候去修經濟系的課，當時經濟學的老師就建議他別去考法研所，可以去念經濟研究所，一來是興趣不高，二來一旦念經濟，爸爸就會希望他承接家業，「我不太想接家裡生意，對不起爸爸，孩兒不孝」。沈伯洋首先強調，數學沒有「不會就不會」這件事，數學是有辦法學得會的，而最大的特色就是「連貫性」，學習就是一直連貫下去，問題就是只要有一個地方沒有學好，後面就會學不好。所以例如在小五卡住，那到了國一會來不及補救，所以很容易造成「數學不會就不會」狀況。沈伯洋呼籲家長，如果發現數學在哪個部分有突然掉下來或卡住，一定要幫助孩子，也不要給孩子貼上「數學不會」、「數學不好」的標籤，所以數學中間不要斷這很重要，父母可能要稍微幫忙注意。沈伯洋說，第二是數學要找出自己的解題方式非常重要，因為數學其實就是邏輯，有可能跟答案方式不一樣，卻得到一樣的答案，那就表示找出了自己解題的方式，以前很中二還會幫解題方式取名字像「亢龍有悔」等中二的招式。沈伯洋也提到，建立解題邏輯不能只靠自己，一定要記得學會一件事，數學很需要教別人，因為在教給不會的人的時候，就會去順過自己的邏輯，一步一步這樣來，之後很容易看到類似的題目反映會越來越快，那數理邏輯就會越來越強，當然數學就會越來越好。