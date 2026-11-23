黃仁勳回來了！輝達稍早震撼宣布黃仁勳重返執行長暨總裁職務，消息一出，美股周一(23日)早盤上演慶祝行情，輝達大漲30%，台指期夜盤甚至飆出誇張的漲停。
美股23日早盤，道瓊工業指數大漲1000點，漲幅超過2%；那斯達克指數狂飆1400點，大漲6.2%；標普500指數大漲285點；費城半導體指數回神狂飆1101點，瘋漲13%。
輝達股價在黃仁勳回歸後，周一開盤狂漲30%，台積電ADR也大漲15%開出，科技股與晶片股全面噴射，美光與SK海力士全都飆出15%以上的漲幅。
台指期夜盤也出現驚人行情，指數一柱擎天，大漲3665點，創下罕見漲停紀錄。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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輝達股價在黃仁勳回歸後，周一開盤狂漲30%，台積電ADR也大漲15%開出，科技股與晶片股全面噴射，美光與SK海力士全都飆出15%以上的漲幅。
台指期夜盤也出現驚人行情，指數一柱擎天，大漲3665點，創下罕見漲停紀錄。
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