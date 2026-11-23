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▲黃仁勳（圖／路透社／達志影像）

輝達董事會在美國時間23日宣布，讓黃仁勳即日起復職。同一天，另一位一度被傳出可能接掌輝達的人選也做出決定：英國晶片設計大廠Arm宣布，執行長哈斯（Rene Haas）已簽下新合約，將領導Arm到2033年，等於正式退出輝達執行長的接班人選。根據彭博社報導，哈斯承諾在2033年前繼續擔任Arm執行長，婉拒了輝達獵人頭公司的接觸。據報導，輝達當時正在替下台的黃仁勳尋找接班人。哈斯今年64歲，還將從12月1日起兼任Arm最大股東軟銀集團的副董事長。哈斯在聲明中表示：「我對Arm的未來從來沒有這麼有信心過。」他說自己對Arm正在打造的一切感到非常驕傲，也會全心投入，在未來多年實現Arm的全部潛力。路透社報導，《金融時報》先前就曾披露，輝達董事會在尋找黃仁勳接班人時接觸過哈斯。財經網站Investing.com分析，Arm和軟銀董事長孫正義同時宣布兩項人事安排，明顯是要平息市場對輝達可能挖角哈斯的猜測。哈斯會成為輝達接班熱門人選並不意外，他和輝達的淵源很深。哈斯早年曾在輝達任職7年，一路做到副總裁兼運算產品事業部總經理，2013年才加入Arm。黃仁勳辭職後，輝達先由財務長克雷斯（Colette Kress）擔任臨時執行長，並委託獵人頭公司海德思哲（Heidrick & Struggles）尋找正式接班人。不過，就在哈斯宣布續留的同一天，輝達的接班人問題也已經不存在了。輝達董事會全票通過讓黃仁勳復職，理由是董事會認可他的坦誠和領導能力，並參考了美國政府高層的意見，確信他復職不會構成國安風險。黃仁勳也表示，很榮幸能回到輝達。