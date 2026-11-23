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▲黃仁勳（圖／路透社／達志影像）

輝達董事會在美國時間23日宣布，黃仁勳即日起復職。這個結果讓不少人跌破眼鏡，連專門押注時事的預測市場也幾乎沒有料到。美國預測市場平台Kalshi的數據顯示，直到復職消息公布前，市場認為黃仁勳回鍋的機率最高只有約16%。換句話說，在多數人都不看好的情況下，押中的少數人可說是賺翻了。Kalshi是一個讓用戶針對時事結果下注的平台，價格會隨著市場對事件發生機率的判斷而變動。黃仁勳辭職後，Kalshi開出「誰會是輝達下一任執行長」的市場，黃仁勳回鍋也是選項之一。根據Kalshi數據，黃仁勳辭職隔天的11月13日，市場認為他回鍋的機率只有7%。之後隨著馬斯克等科技大老力挺、要求他復職的連署人數不斷增加，這個機率在11月15日一度翻倍到15%。但好景不常。CNBC在16日引述知情人士說法，報導輝達董事會沒有考慮讓黃仁勳回鍋，機率一度跌到6%，當晚才回升到11%。到了20日，市場一早的機率只剩7%，美國總統川普當天在白宮記者會上表示「希望黃仁勳能有第二次機會」後，機率才回升到10%。真正的轉折出現在週末。川普22日深夜在Truth Social發文，要求輝達董事會重新聘用黃仁勳，Kalshi上的機率隨即升到16%，比一週前不到10%明顯上升。不到一天，輝達董事會就宣布全票通過讓黃仁勳復職。以預測市場的規則來看，這類合約的價格會在0到1美元之間變動，如果事件最後成真，每份合約可以拿回1美元。也就是說，如果有人在機率只有7%時，用大約7美分買進「黃仁勳回鍋」的合約，事件成真後就能拿回1美元，獲利超過10倍。就算是在16%時才進場，也有約5倍的獲利。黃仁勳的逆轉不只讓押中的人獲利，也讓輝達股東鬆了一口氣。輝達股價在復職消息公布後，盤前一度暴漲約27%。