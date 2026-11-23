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輝達（NVIDIA）董事會今（23日）稍早震撼宣布，董事會投票通過，恢復黃仁勳的執行長暨總裁職務，消息一出領漲美股。先前幫忙發聲的矽谷科技巨頭也甚感欣慰，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）表態，「錯誤已獲得修正」。輝達公布黃仁勳回歸的消息後，馬斯克在X發文「It is done」（搞定了），並轉發輝達董事會聲明，強調「錯誤已獲得修正」。黃仁勳復職後，英偉達股價飆漲29%。此前，黃仁勳於11月8日承認婚外情，導致該公司股價下跌近33%。黃仁勳的辭職在人工智慧產業引起了巨大震撼，因為輝達的人工智慧晶片對於訓練和驅動人工智慧模型至關重要。黃仁勳辭職後 ，包括SpaceX和特斯拉執行長馬斯克在內的多位科技界知名人士公開表示支持他。要求黃仁勳復職的請願書已獲得超過20萬名輝達現任和前任員工及股東的簽名。如今黃仁勳回歸，也讓矽谷科技圈感到振奮。